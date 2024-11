300 Millionen Liter Wasser kommen jeden Tag in der Kläranlage der BASF an. Sie werden über verschiedene Stufen gesäubert und fließen – um organische Kohlenstoffe oder Phosphor erleichtert – in den Fluss. Seit fünf Jahrzehnten läuft das so. Der Betrieb steht im Spannungsfeld zwischen Ökologie und Ökonomie.

Der Geruch aus den Belüftungsbecken und die bräunlich gefärbte Brühe im Zulauf der BASF-Kläranlage erinnern