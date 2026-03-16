Bald ist Schluss mit Ludwigshafens Rathaus-Center. Das ehemalige Wahrzeichen muss einem Großprojekt der Stadtentwicklung weichen.

Es war einst eines der Wahrzeichen Ludwigshafens: das Rathaus-Center mit seinem Turm. 72 Meter hoch ragte der in den Himmel – jetzt ist er kaum noch auszumachen auf dem Geröllfeld, das den Platz neben der Hochstraße Nord (B44) ziert.

Seit Langem läuft der Rückbau, Stück für Stück. Zuerst kamen Einrichtung und Innenleben heraus, dann die Fenster, dann sah man nur noch ein verhangenes Skelett. Im September 2025 begannen kleine Bagger, das Gebäude von oben her abzutragen. Tief genug gekommen, übernahm ein sogenannter Longfront-Bagger. Ein 60 Meter großes Ungetüm, an die 200 Tonnen schwer, biss und riss den Stahlbeton immer weiter herunter. Eine Woche ist es her, da konnte man noch die letzten unteren Etagen erkennen. Heute ist selbst davon nichts mehr zu sehen, ein normaler Bagger macht sich an die letzten Reste des einstigen Blickfangs.

Das ehemalige Rathaus macht Platz für Ludwigshafens Zukunftsprojekt, die Helmut-Kohl-Allee und das Quartier „City West“ – eine riesige Entwicklungsfläche , die sich vom Rhein bis zum Hauptbahnhof erstreckt. Nicht nur an das Rathaus-Center wird dabei Hand angelegt: Unter anderem der „Würfelbunker“ und die Hochstraße Nord müssen dran glauben.

Ab August beginnen die Arbeiten am „Nordbrückenkopf“, also am Übergang von Hochstraße zur Brücke nach Mannheim. Zumindest die zur Zeit noch gesperrte Hochstraße Süd (B37) soll im Sommer zusätzlich wieder für den Verkehr geöffnet werden und damit für Entlastung sorgen. Es gibt ein umfassendes Umleitungskonzept. 2031 sollen die Arbeiten schließlich abgeschlossen werden.

Ein neues Quartier entsteht

Für die ebenerdige, 860 Meter lange Helmut-Kohl-Allee inklusive Quartier will die Stadt eine knappe Milliarde Euro in die Hand nehmen. „Mit ihr schaffen wir die Voraussetzung für ein einzigartiges Projekt der Stadtentwicklung“, sagt Ludwigshafens Oberbürgermeister Klaus Blettner (CDU). „Auf knapp 40 Hektar entsteht ein innovatives, menschengerechtes innerstädtisches Quartier. Raum zum Leben, Wohnen und Arbeiten.“

1979 wurde das Rathaus-Center eröffnet. Das bis zum Abriss des BASF-Hochhauses zweithöchste Gebäude der Stadt bestand aus der Stadtverwaltung im Turm und einem Einkaufszentrum in den unteren Teilen, auch ein Parkhaus war integriert. Im Untergeschoss befindet sich noch heute eine unterirdische Straßenbahn-Haltestelle. 2020 beschloss der Stadtrat den Abriss zugunsten des neuen Stadtentwicklungsprojekts, 2021 wurde das Rathaus-Center für den Publikumsverkehr geschlossen.