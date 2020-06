Nachdem das Baden in rheinland-pfälzischen Seen im Corona-Sommer für einige Zeit verboten war, darf inzwischen wieder in den Gewässern geschwommen werden. Das rheinland-pfälzische Hygienekonzept für Badegewässer schreibt vor: Es ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern am Ufer und 3 Metern im Wasser einzuhalten. Das gilt allerdings nur für Badeseen ohne Betreiber. Gibt es einen solchen, gelten die gleichen Hygienevorschriften für Freibäder: Der Mindesabstand im Wasser liegt dann bei 1,5 Metern und der Betreiber muss - unter anderem - die Bezucherzahl begrenzen und Kontaktdaten der Besucher registrieren.