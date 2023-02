Kaiserslautern/Montabaur. Rund 135 Millionen Euro sollen in diesem Jahr in Autobahn-Bauprojekte in Rheinland-Pfalz sowie 35 Millionen Euro im Saarland fließen. Schwerpunkt ist die Erneuerung und Sanierung von Brücken. In der Pfalz gehört auch ein Pilotprojekt in Kusel zu den Vorhaben der Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes.

Am Dienstag stellte die Niederlassung West die Großbauprojekte für 2023 vor. Um die Verkehrsachsen der Vorder- und Südpfalz kümmert sich vor allem die Niederlassung Südwest in Stuttgart, weshalb am Dienstag schwerpunktmäßig über Vorhaben in der Westpfalz, im Saarland und im Norden von Rheinland-Pfalz informiert wurde.

Auf der A8 bei Zweibrücken sollen die Arbeiten zum Neubau der Hornbachbrücke nach dann über zwei Jahren im Sommer beendet werden. Im Anschluss entstehen in Fahrtrichtung Zweibrücken zwei Lärmschutzwände. Dass an der nur 50 Meter langen Brücke so lange gewerkelt werde, habe an möglichen Hochwassergefahren gelegen: Die alte Brücke habe nur in den Sommermonaten Juni und Juli abgerissen werden dürfen, alles habe sich zeitlich danach orientieren müssen, so ein Vertreter der GmbH.

Viel los auf der Ost-Westachse

Auf der Ost-Westachse durch die Pfalz, der A6, wo gleich mehrfach gebaut wird, können zumindest an manchen Stellen Autofahrer bald aufatmen. Zwischen Grünstadt und Wattenheim fehlt demnach Richtung Saarbrücken nur noch neuer Asphalt auf einer Strecke von einem Kilometer. Im März will man damit fertig sein, hieß es.

Zwischen Kaiserslautern-West und Enkenbach-Alsenborn Richtung Mannheim soll der erste Bauabschnitt zur Fahrbahnerneuerung ebenfalls im Frühjahr beendet sein. Danach geht es noch bis Ende 2024 auf der Gegenspur weiter. Die neue Fahrbahn auf insgesamt elf Kilometern Länge kostet den Steuerzahler 46 Millionen Euro.

Das ist noch nicht alles auf der A6: Im Sommer soll der Ausbau der Anschlussstelle Kaiserslautern-Einsiedlerhof mit den temporären Sperrungen dann aber auch zu Ende gehen. Noch bis Herbst dauert die Erneuerung der Fahrbahn auf der A62 zwischen den Anschlussstellen Glan-Münchweiler und Kusel auf einer Länge von 4,2 Kilometern.

Zu den Bauprojekten gehören unter anderem auch die Instandsetzung der Ahrtalbrücke auf der Autobahn 61 für sieben Millionen Euro, die weitere Sanierung der Großtalbrücken Pfädchensgraben und Tiefenbachtal mit einem sechsstreifigen Ausbau, weiterer Streckenarbeit und schließlich einem Abbruch der alten Bauwerke. Weiter geht auch der Ersatzneubau der Grumbachtalbrücke auf der A6 im Saarland. Im Gebiet der Niederlassung West der Autobahn GmbH liegen den Angaben zufolge rund 1600 Autobahn-Kilometer.

Pilotprojekt Potzberg

Auch Autobahnparkplätze für Lkws werden gebaut. Wer abends oder nachts auf Rastplätze fährt, muss höllisch aufpassen, nicht in einen parkenden Lastwagen zu stoßen. Denn die Rastplätze sind voll und die Mehrachser ragen oft weit in die Zufahrt hinein. In der Pfalz zum Beispiel wird der Rastplatz Potzberg an der A62 im Kreis Kusel für vier Millionen Euro modernisiert. Bis Ende 2024 entstehen unter anderem 14 Lkw- und 22 Autostellplätze sowie ein 125 Meter langer Streifen für den Schwerlastverkehr.

In Rheinland-Pfalz einmalig wird laut Autobahn GmbH am Potzberg der Recyclinggedanke sein. Ziel sei, 100 Prozent des aufgerissenen Asphalts an Ort und Stelle wieder zu verwenden. Auch anzulieferndes Material soll nicht neu, sondern teilweise recycelt sein. Die GmbH bezeichnet Potzberg deshalb als Pilotprojekt für eine bessere Kreislaufwirtschaft – die Baubranche gilt auch wegen der Baustoffe Beton und Zement als eine der „klimaschädlichsten“.