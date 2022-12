Die knapp 30 Kilometer lange, mittelschwere Mountainbike-Tour führt auf abwechslungsreichen Auffahrten und teils anspruchsvolleren Singletrails durchs Dahner Felsenland.

Der Mountainbikepark Pfälzerwald bietet auf seiner Internetseite zahlreiche Touren in verschiedenen Längen und Schwierigkeitsgraden an. Die Mountainbiketour 15 Bundenthal (Dahn-Süd) gehört mit ihren 30 Kilometern bei 490 Höhenmetern zu den kürzeren Strecken, die in ungefähr dreieinhalb Stunden zu meistern ist. Die Rundtour, die am Bahnhaltepunkt Bundenthal-Rumbach beginnt und auch wieder endet, bietet neben abwechlungsreichen Auffahrten mit toller Aussicht auf die Berge „anspruchsvollere Trailabfahrten mit Teils auch engen Spitzkehren“, wie der Autor der Strecke, Stephan Marx, zusammenfasst.

Der erste Anstieg beginnt bereits beim Startpunkt in Bundenthal und führt direkt am Naturflugplatz „Auf dem Söller“ vorbei, laut Marx einem der ersten Höhepunkte der Tour, weil man von dort ein tollen Blick über die Felsen in der Umgebung hat. Nachdem man kurz an der Landesstraße vorbei geradelt ist, steht eine längere Trailauffahrt bis zum Kuhnenkopf an. Auch hier bietet sich eine tolle Aussicht, bevor es von dort aus wieder bergab auf einem schmalen Trail mit einigen Felsüberfahrten und Spitzkehren anach Nothweiler geht.

Wer genug Energie und Zeit hat, kann hier zum Beispiel die Eisenerz Berggrube besichtigen oder sich in einem der vielen Restaurants stärken, wie beispielsweise dem Gasthaus „Zur Wegelnburg“ oder dem Wirtshaus „Zum Salztrippler“ im nahegelegenen Rumbach.

Im Anschluss führt eine kleine Asphaltstraße wieder in den Wald zum Anstieg unterhalb der Wegelnburg. Oben angekommen wartet der etwas anspruchsvollere Serpentinentrail, der bergab nach Schönau führt. Von dort aus geht es ein letztes Mal bergauf in Richtung Brauntal, um nach einer etwas längeren Überführungsstrecke zum Eingang des finalen Trails zu kommen, der wieder am Ausgangspunkt der Tour endet.

