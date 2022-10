Eine gemütliche Fahrrad-Strecke mitten im Pfälzerwald. Mit 25,4 Kilometern und 148 Höhenmetern radelt man einmal rund um Dahn. Tipp: Zeit einplanen, denn dort gibt es viel zu entdecken.

Die Seerosen-Tour wurde von der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland veröffentlicht und führt durch „stille, sanfte, naturunberührte Umgebung“, wie die Autoren der Tour schreiben. Anreisen kann man mit Bahn, Auto oder Fahrrad, denn die Strecke führt am Bahnhof Dahn-Süd vorbei und an den Haltepunkten Moosbachtal und Busenberg-Schindhard. Wer in Busenberg-Schindhard startet, radelt erst einmal unterhalb des Burgmassivs Altdahn vorbei nach Erfweiler, wo es bereits die ersten Cafés gibt, etwa das „Dorfidyll Erfweiler“. Dann geht es weiter am Langenbach entlang zum Langenbach-Weiher. Dort gibt es die Eibachquelle zu entdecken.

Von der Quelle radelt man ein Stück den Berg hoch und erreicht nach wenigen Kilometern den höchsten Punkt der Tour, während man den Geiskopf umrundet. Dann geht es vorbei am Weiher „Hohl-Woog“ zum Waldbadeweiher Rohrwoog, in dem im Sommer auch gebadet werden darf. Danach führt der Weg ein Stück an der B427 entlang bis zum Campingplatz unterhalb der Burgruine Neudahn. Dann wird weiter durch den Wald geradelt, vorbei an weiteren Weihern und Felsformationen, wie dem Elwetritsche- und dem Hirschfelsen. Zwischen diesen beiden Felsen geht es rechts den Berg hoch zur PWV-Hütte im Schneiderfeld, die auch im November und Dezember teilweise bewirtet ist. Die Öffnungszeiten finden Sie unter pwv-dahn.de. Danach führt die Strecke am Seibertsbach entlang, bevor sie links nach Dahn abbiegt. Dort gibt es jede Menge Restaurants und Cafés für eine letzte Stärkung für die letzten Meter nach Busenberg-Schindhard.

Bei dieser Strecke empfiehlt es sich, Zeit einzuplanen, um die Burgen rund um Dahn zu besichtigen: Mehr Infos zu den Dahner Burgen gibt es bei burgenlandschaft-pfalz.de. Mehr Infos zur Seerosen-Tour gibt es unter tourenplaner-rheinland-pfalz.de.