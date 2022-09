Die Tour führt vorbei an einigen Sehenswürdigkeiten, vielen Weinstuben und sogar einer Nudelfabrik – mit Restaurant.

Der Tourismus-Verein Südliche Weinstraße e. V. bewirbt mehrere Touren entlang der Weinstraße namens „Fassbodentouren“. Unser Fahrrad-Ausflugstipp ist die Strecke mit der Nummer 5, die einige Vorteile bietet: Erstens kann man sie am Bahnhof in Edenkoben oder in Edesheim beginnen und kann somit mit der Bahn anreisen. Zweitens führt sie an einigen Sehenswürdigkeiten und schönen Weinstuben vorbei. Mit knapp 30 Kilometern und etwa 200 Höhenmetern ist sie auch für einen gemütlichen Ausflug geeignet und nicht unbedingt ein heftiges Sportprogramm.

Besichtigung von Villa Ludwigshöhe oder Rietburg

Dennoch macht sie Spaß, denn man hat ständig einen schönen Blick auf den Haardtrand. Außerdem gibt es einiges unterwegs zu entdecken: In Edenkoben geht es erst an den Alla-Hopp-Anlagen vorbei, gerade mit Kindern ein schöner Startpunkt. Kurz vor Rhodt kann man von der Strecke ein Stück abweichen und hoch zur Villa Ludwigshöhe radeln oder ein Stück laufen und von dort die Sicht über die Rheinebene genießen.

Einige Sehenswürdigkeiten kann man unterwegs besichtigen. Zum Beispiel die villa Ludwigshöhe. Foto: van

Wer will und Zeit hat, könnte außerdem mit der Sesselbahn hoch zur Rietburg fahren und die Burg besichtigen und einen Kaffee, eine Schorle oder eine Kleinigkeit zu Essen genießen. Danach geht vorbei durch die schönen Weindörfer Hainfeld, Burrweiler, Gleisweiler und Böchingen.

Mittagessen im Weingut

In Flemlingen hat man dann etwa die Hälfte der Strecke geschafft. Beim Weingut Marienhof, für das man etwas von der Strecke abweichen muss, kann man zum Beispiel gut Mittagessen. Zugegeben, es ist eine sehr große Anlage, dennoch ist es drinnen gemütlich – und man bekommt auch bei viel Andrang häufig noch einen Tisch. Eine Weinempfehlung für alle, die dunklen Rotwein mögen: der Acolon des Weinguts erinnert eher an schwere spanische Weine als an die typischen deutschen Rotweine.

Eine Pfälzer Nudelfabrik

Auf dem weiteren Weg zurück nach Edenkoben geht es dann durch Edesheim und Großfischlingen. In letzterem Ort gibt es ebenfalls eine Empfehlung: Bei der Nudelfabrik Gutting können Nudeln aus der Pfalz gekauft werden. Das könnte auch eine Alternative für das Mittagessen sein, denn die Nudeln gibt es im zugehörigen Restaurant mit allen möglichen verschiedenen Beilagen. Von dort fahren Sie es dann noch etwa sechs Kilometer zurück zum Ausgangspunkt in Edenkoben.

Mehr Infos unter suedlicheweinstrasse.de