Diese Fahrradtour ist mit 35 Kilometern Länge und etwa 300 Höhenmetern für Familien geeignet. Sie bietet Natur, Einkehrmöglichkeiten und einiges zu entdecken. An den Adventssamstagen zum Beispiel den Weihnachtsmarkt in Otterberg.

Die Tour beginnt am Bahnhof Kaiserslautern-West, sie ist also entspannt mit der Bahn zu erreichen. Man kann aber auch in einem anderen Ort unterwegs starten, etwa in Enkenbach-Alsenborn, Otterberg oder Otterbach. Der Autor der Tour ist die Pfalz-Touristik.

Wer am Bahnhof Kaiserslautern-West startet, radelt erst einmal ein Stück an der Bahnlinie entlang, unter der Autobahn A6 hindurch, und biegt dann auf den Barbarossa-Radweg nach rechts ab in Richtung Enkenbach-Alsenborn. Der Weg führt vorbei am Freibad Waschmühle durch das Eselsbachtal mit einigen idyllischen Weihern und Brücken. In Enkenbach-Alsenborn geht es dann kurz vor dem Bahnhof nach links in Richtung Mehlingen. Ab hier folgt man der Beschilderung des „Pfälzer Land Radweges“. Wer will, kann hier noch einen Abstecher zum Zirkusmuseum machen, das laut Verbandsgemeinde täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet hat.

Danach geht es weiter über den „Pfälzer Land Radweg“ nach Mehlingen, dann wird die A63 überquert, in Richtung Otterberg. Hier gibt es einiges zu entdecken, zum Beispiel das historische Gerberhaus, die Abteikirche Otterberg oder die ehemalige Synagoge. An der Kirche findet auch 2022 wieder der Weihnachtsmarkt statt, an den Adventssamstagen von 16.30 Uhr bis 21 Uhr. Wer den Weihnachtsmarkt und die Radtour verknüpfen möchte, sollte allerdings beachten, dass es im Winter früh dunkel wird. Tipp: Wer die Radtour in Otterberg beginnt und beendet, kann sich nach dem Radeln auf dem Weihnachtsmarkt für die Heimfahrt stärken.

Doch auch ohne Weihnachtsmarkt finden sich in Otterberg einige Restaurants und Cafés für eine kleine Stärkung. Weiter geht es der Beschilderung des „Pfälzer Land Radweges“ folgend in Richtung Kaiserslautern durch das Ottertal bis nach Otterbach. Hier gibt es ebenfalls einen Bahnhof, an dem die Tour begonnen oder beendet werden könnte. In Höhe des Kreisverkehrs verlässt man den „Pfälzer Land Radweg“ und folgt der Beschilderung in Richtung Kaiserslautern, bis man die Schilder des „Lautertal-Radwegs“ entdeckt. Dieser führt von dort entlang der Bahn-Gleise und der Lauter bis zurück zum Bahnhof Kaiserslautern-West.