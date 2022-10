Von Bad Dürkheim nach Speyer, Worms und zurück: Knapp 150 Kilometer, fast nur auf der Ebene, mit vielen Sehenswürdigkeiten, die einen Zwischenstopp wert sind. Ideal für den Herbst.

Die Tour führt über den Salier- und den Kaiser-Konrad-Radweg und ist gut für kälteres oder nasses Wetter geeignet: Denn man ist hauptsächlich auf Asphalt, Schotterwegen und Straße unterwegs, es gibt kaum Höhenmeter und man kommt regelmäßig durch kleinere und größere Ortschaften, in denen man sich in Cafés oder Restaurants aufwärmen kann.

Tourdaten:

143,8 km

221 Höhenmeter

Rundtour

Etappe 1: 42 Kilometer

Etappe 2: 46 Kilometer

Etappe 3: 46 Kilometer

Die Strecke, die von der Tourist-Information Bad Dürkheim veröffentlicht und beschrieben wurde, kann in drei Etappen aufgeteilt werden: Von Bad Dürkheim nach Speyer, dann nach Worms und wieder zurück. Wer sportlicher ist und mehr am Tag fahren möchte, kann sie auch in zwei Tagen schaffen. Doch dann bleibt weniger Zeit für das, was an dieser Strecke besonders ist: Es gibt viel Kultur zu sehen, neben dem Dom zu Speyer und dem Wormser Dom, die auch bei ungemütlicherem Herbstwetter gut besichtigt werden können, liegen einige interessante Sehenswürdigkeiten und schöne Ortschaften auf dem Weg. Eine andere Möglichkeit: Da die Tour die Form einer Acht hat und sich in Lambsheim trifft, kann man sie auch gut in zwei Teile aufteilen, mit je etwa 60 Kilometern.

Etappe 1: Bad Dürkheim – Speyer

In Bad Dürkheim startet der Weg am Bahnhof, Sie können also entspannt mit dem Zug anreisen. Mit dem Auto ist es ebenfalls möglich, parken kann man kostenlos auf dem Wurstmarktplatz. Wer noch nie dort war, könnte einen Abstecher zum Gradierwerk, auch „Saline“ genannt, direkt am Wurstmarktplatz zu machen. Von Bad Dürkheim führt die Radtour zunächst nach Niederkirchen bei Deidesheim, vorbei an der Villa Rustica, die ebenfalls einen Besuch wert ist. Mit Meckenheim, Böhl-Iggelheim und Haßloch bieten sich nun einige Orte mit vielen Restaurants für ein Mittagessen oder eine Zwischenmahlzeit an. Von dort sind es dann keine 20 Kilometer mehr bis zum Ziel Speyer mit vielen Restaurants und Übernachtungsmöglichkeiten. Am Bahnhof und in der Nähe des Domplatzes gibt es E-Bike-Ladestationen.

Etappe 2: Speyer – Worms

Von Speyer fährt man erst einmal unter der A61 hindurch in Richtung Schifferstadt, durch Dannstadt-Schauernheim, Fußgönnheim, Maxdorf und Lambsheim. Wieder einige schöne Städtchen mit Restaurants und Cafés, in denen man sich aufwärmen und eine Pause machen kann. Dann geht es weiter durch Frankenthal, vorbei an Bobenheim-Roxheim, durch das Naturschutzgebiet „Vorderer Roxheimer Altrhein“. Bei schönem Wetter bieten sich die Seen an, um hier eine Pause zu machen und die Natur zu genießen. Dann führt der Weg an den Rhein und dort entlang nach Worms, wo der zweite Kaiserdom der Strecke besichtigt werden kann. Übernachtungsmöglichkeiten gibt es in Worms ebenfalls einige. Wer nicht so viel Zeit hat und die Tour an nur zwei Tagen machen möchte, könnte von Worms aus mit dem Zug nach Hause fahren.

Etappe 3: Worms – Bad Dürkheim

In Worms verläuft der Weg erst einmal an der Pfrimm entlang, durch mehrere schöne Parks. Dann geht es wieder in Richtung Süden, durch die Nikolaus-Ehlen-Siedlung und durch Heppenheim nach Dirmstein. Dort gibt es jede Menge Weingüter und Weinstuben für eine erste Pause. In Dirmstein selbst biegen Sie links ab und fahren einen Bogen vorbei an Heuchelheim und Heßheim in Richtung Lambsheim und Birkenheide. Von dort sind es nur noch acht Kilometer bis zum Ausgangspunkt Bad Dürkheim. Eine Stärkung für die Heimreise kann in einem der vielen Restaurants der Stadt, zum Beispiel in der Kurbrunnenstraße, genossen werden.

