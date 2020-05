Spektakulärer Einsatz im Ludwigshafener Stadtteil Hemshof: Ein 27-Jähriger musste laut Polizei von einem Fenstersims in zehn Metern Höhe gerettet werden. Der Mann hatte sich aus seiner Wohnung ausgesperrt und wollte auf äußerst ungewöhnliche Weise zurück. Fast wäre er dabei abgestürzt.

Um 13.50 Uhr wurde die Polizei am Dienstag informiert, dass sich der Mann von außen an einem Fenstersims eines Mehrfamilienhauses in der Ludwigshafener Virchowstraße festhalten würde. Als die Polizei vor Ort eintraf, hing der Mann tatsächlich an der Hauswand.

Es stellte sich heraus, dass er beim Verlassen seines Zuhauses den Schlüssel vergessen und die Tür zugezogen hatte. Kurzerhand beschloss er deshalb, auf das Dach des Mehrfamilienhauses zu klettern, um von dort über ein Fenster in die Wohnung zu gelangen. Hierzu habe er das Fenster eingeschlagen, sagte am Mittwoch ein Polizeisprecher.

Reaktionsschnelle Anwohner

Unglücklicherweise verlor der 27-Jährige dabei den Halt, konnte sich aber gerade noch rechtzeitig am Fenstersims festkrallen. Zeugen des Vorfalls verständigten geistesgegenwärtig sowohl die Polizei als auch einen Schlüsseldienst. Beide trafen zur selben Zeit an dem Haus ein. Nachdem der Schlüsseldienst die Tür geöffnet hatte, gelang es den Beamten, den verhinderten Fassadenkletterer aus seiner Notlage zu bergen. Dass die Zeugen zugleich den Schlüsseldienst informiert hatten, hat dem in der Klemme steckenden Wohnungsinhaber vermutlich das Leben gerettet. Ein Polizeisprecher: „Das war ein Glück, ewig lange hätte er sich an dem Fenstersims nicht festhalten können.“ Der Mann blieb unverletzt.

Ironie des Schicksals: In seine eigene Wohnung wäre der 27-Jährige mit seiner Klettermethode letztlich gar nicht gelangt. Laut Polizei hat er nämlich bei der falschen Wohnung ein Fenster eingeschlagen.

Wo Fassadenkletterer sonst zuschlagen

Fassadenkletterer beschäftigen ansonsten die Polizei meist nur, wenn es sich bei ihnen um Einbrecher handelt. Fälle wie der jetzt in Ludwigshafen sind selten. Einen ebenfalls äußerst ungewöhnlichen Einsatz wegen eines Fassadenkletterers gab es jedoch vor einiger Zeit in Landstuhl. Dort hatte eine besorgte Anwohnerin beobachtet, dass am Nachbarhaus ein Kind im zweiten Obergeschoss aus einem Fenster heraus- und in das nächste hineinkletterte.

Mutprobe statt Hausarrest

Vor Ort stellte die Polizei fest: Der elfjährige Junge war wegen Ungehorsams zu Hausarrest verdonnert worden. Aus Langeweile habe er seine Ausgangssperre mit ein wenig Fassadenkletterei aufgepeppt, indem er auf diese Weise vom Kinder- ins Badezimmer hin und her wechselte, sagte ein Polizeisprecher. Und dies alles in zehn Metern Höhe und ohne Fangnetz. Die Mutter des Elfjährigen und dessen Geschwisterkind, die sich ebenfalls im Haus aufhielten, hatten von der waghalsigen Klettertour nichts mitbekommen. Der Hausarrest für den Jungen war danach übrigens prompt verlängert worden.