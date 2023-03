Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Rheinland-Pfalz will in den fünf Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende (AfA) 4000 zusätzliche Plätze schaffen. In Kusel ist die Bettenanzahl bereits von 500 auf 700 erhöht worden. Weitere 580 Plätze sollen in einer Sporthalle und durch den Aufbau von Zelten geschaffen werden. Das erklärte Integrationsministerin Katharina Binz (Grüne) am Freitag in der ehemaligen Bundeswehr-Kaserne.

Asylbewerber aus Afghanistan und Syrien, die derzeit in Kusel auf den Abschluss ihrer Verfahren warten, helfen beim Aufbau der Betten. „DieMenschen haben selbst den Krieg in