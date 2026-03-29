Eine Propellermaschine fliegt tief und in regelmäßigen Linien über die Pfalz. Leser haben sich daher an die RHEINPFALZ gewandt. Das steckt hinter den Flügen.

Das Unternehmen Vulcan Energy Ressourcen GmbH, Karlsruhe, hat seine Erkundungsflüge über der Vorderpfalz abgeschlossen. Das sind zwei von drei Untersuchungsgebieten im Projektgebiet Lionheart, in dem das Unternehmen nach Erdwärme und Lithium für die Batterieproduktion sucht. Vulcan betreibt die Geothermiekraftwerke Insheim (Kreis Südliche Weinstraße) und Landau und baut eine große Anlage in Landau.

Die Flüge über das dritte Erkundungsgebiet in Hessen wurden wetterbedingt verschoben und sind jetzt von Mitte April bis Mitte Mai geplant, teilte das Unternehmen auf Anfrage mit. Die Erkundungsflüge sind auffällig, weil eine zweimotorige Maschine dabei in niedriger Höhe in absolut regelmäßigen, parallelen Linien fliegt. Die Redaktion ist mehrfach darauf angesprochen worden, was es mit den Flügen auf sich hat.

Mit den Flügen beauftragt ist das schottische Unternehmen Bell Geospace, das nach Vulcan-Angaben zusammen mit der Viridien, einem Anbieter von geophysikalischen Dienstleistungen, auch die Auswertung übernimmt. Dies könne bis zu sechs Monate dauern, sodass ab Herbst 2026 mit Ergebnissen zu rechnen sei. Bei den Messungen wurden nach Unternehmensangaben Daten zu magnetischen Anomalien und Schwerefeldanomalien erhoben. Vulcan erhofft sich davon Karten für verschiedene Tiefenbereiche und zur Verteilung verschiedener Gesteinseigenschaften. Kurz: Es geht, darum einen noch genaueren Überblick über den Untergrund im Oberrheingraben zu gewinnen, um erfolgreich nach heißem Wasser suchen zu können, aus dem sowohl Nah- und Fernwärme sowie Prozesswärme für die Industrie als auch der Lithium-Rohstoff gewonnen werden können. Der wird im Industriepark Hoechst so veredelt, dass er für die Batterieproduktion verwendet werden kann.