Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Otfrid von Weißenburg ist ein Pionier des Deutschen.

Kann ja wohl nicht so schwer sein: „Wánana sculun Fránkon éinon thaz biwánkon/ni sie in frénkisgon bigínnen, sie gotes lób singen?“ Warum also sollen