Wer hat alte Aufnahmen oder Postkarten, die die Umgebung von Dörfern und Städten vor 50 oder 100 Jahren zeigen? Das Team des Biosphärenreservates will den Wandel der Kulturlandschaft im Pfälzerwald und am Haardtrand dokumentieren und bittet dabei um Unterstützung.

Bis weit in die 50er Jahre hinein blieb im Pfälzerwald kaum ein Flecken Natur ungenutzt. Doch dann wurden immer mehr Wiesen und Felder sich selbst überlassen. Weil die Böden zu wenig abwarfen und weil in Handwerk und Industrie mehr zu verdienen war.

Augenfällig wird dieser Wandel, wenn man sich alte Postkarten anschaut oder Fotoalben durchblättert. Diese Veränderungen haben „große Auswirkungen auf das jeweilige Ortsbild und die touristische Attraktivität wie auch auf das Klima und die Artenvielfalt“, sagt Stefanie Ofer, Pressesprecherin der Geschäftsstelle des Biosphärenreservates in Lambrecht. Gerade die Übergänge zwischen offenen und bewaldeten Landschaften sind eben nicht nur für den Besucher besonders reizvoll, sondern bieten auch vielfältigen Pflanzen- und Tierarten einen Lebensraum.

Streuobstwiesen und Wiesentäler erhalten

Seit Jahrzehnten werden deshalb große Anstrengungen unternommen, um beispielsweise Streuobstwiesen zu erhalten oder Wiesentäler davor zu bewahren, dass Büsche und Bäume sich dort ausbreiten. Aktuell läuft im Biosphärenreservat das Projekt „Neue Hirtenwege im Pfälzerwald“. Sein Ziel: Wertvolle unbewaldete Flächen, sogenannte Offenland-Biotope, zu pflegen und zu erhalten.

Außerdem soll im Zuge des Projektes die Wanderschäferei gefördert werden. Denn die Vierbeiner tragen als Öko-Rasenmäher dazu bei, dass Wiesen nicht zuwuchern. Außerdem verbreiten die Tiere Samen und Insekten in ihrem Fell und sorgen so für die Vernetzung artenreicher Biotope. Unterstützt werden sollen die Wanderschäfer unter anderem durch die Wiederherstellung und Vernetzung alter Wege, über die die Herden früher von einem Weideplatz zum nächsten getrieben wurden. Aber auch Ziegen- und Rinderhalter können wichtige Partner bei der Umsetzung des Pflegekonzeptes sein, sagt Stefanie Ofer.

Wer hat aussagekräftige Fotos?

Um den seit Jahrzehnten eingetretenen Wandel der Kulturlandschaft deutlich zu machen, startet das Team des Biosphärenreservates jetzt einen Aufruf an die Besitzer alter Fotos oder Postkarten, die aus der Zeit bis in die 70er Jahre hinein stammen. „Interessant sind alle Aufnahmen aus dem Gebiet des Biosphärenreservates Pfälzerwald, insbesondere solche, die Orte und ihre nächste Umgebung zeigen“, sagt Stefanie Ofer. Übrigens: Auch der Haardtrand zählt zum Biosphärenreservat.

Vor allem sucht das Hirtenwege-Team nach Aufnahmen von Streuobstwiesen, terrassierten Hängen, Viehweiden und anderen Formen von Landwirtschaft. „Großen Wert hätten Fotos, auf denen Weidetiere und vielleicht sogar ein Beweider oder eine Schäferin zu sehen sind.“ Die Biosphären-Mitarbeiter achten besonders darauf, wie sich das Verhältnis von Wald zu Offenland verändert hat. Ganz toll wäre es, wenn gleich auch ein aktuelles Foto zum Vergleich mitgeschickt werden könnte.

Die Aufnahmen sollten bis 24. April eingeschickt werden

Die Bilder sollten bis 24. April am besten digital (etwa als Scan) an a.marstaller@pfaelzerwald.bv-pfalz. de gemailt werden. Alternativ können die Bilder auch per Post an die Geschäftsstelle des Biosphärenreservats Pfälzerwald, Franz-Hartmann-Straße 9, in 67466 Lambrecht geschickt werden. Auf Wunsch werden die Fotos dann zurückgesendet. Wenn viele Aufnahmen vorhanden sind und bei weiteren Fragen kann auch Kontakt unter der Telefonnummer 06325/ 9552-42 aufgenommen werden.

Wann und wo wurden die Bilder aufgenommen?

Wichtig bei der Einreichung der Fotos sind Informationen zu Zeit und Ort der Aufnahme sowie zum Bildautor. Fotos, die etwas über den Wandel der Landschaft aussagen, alte Wirtschaftsweisen zeigen oder die Kulturlandschaft anschaulich darstellen, werden auf der Website des Biosphärenreservats www.pfaelzerwald.de sowie auf der Projektwebsite www.hirtenwege-pfaelzerwald.de präsentiert. Außerdem sollen sie weiterhin für Veröffentlichungen im Rahmen des Hirtenwege-Projekts genutzt werden können.