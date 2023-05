Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Pfalzweit sind in diesem Bundestagswahlkampf deutlich mehr Plakate beschädigt worden als vor dem Urnengang 2017. Die Auswertung der Polizei zeigt: In der Vorder- und Südpfalz waren alle Parteien gleichermaßen betroffen. In der Westpfalz war das anders.

Die Polizei hat in der Pfalz 118 Fälle registriert, in denen während des Bundestagswahlkampfs Parteien-Plakate beschädigt, zerstört oder gestohlen wurden. Auf die Westpfalz entfallen 37 dieser Straftaten, die übrigen 81 haben Menschen in der Vorder- und Südpfalz begangen. In diesem Gebiet hat die Polizei auch noch einmal besondere Schwerpunkte ausgemacht: im Rhein-Pfalz-Kreis, im Kreis Bad Dürkheim sowie in den Städten Ludwigshafen und Landau.

34-mal Täter geschnappt

Unterm