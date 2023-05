Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der ärztliche Direktor des Westpfalzklinikums in Kaiserslautern bezeichnet die Situation in seinem Haus und den drei weiteren Standorten derzeit zwar nicht als aussichtslos, aber als „hart an der Grenze“. „Richtig schlimm wird es in zwei Wochen“, sagt Chirurg Christian Mönch. Und die Auswahl von Patienten habe schon begonnen. Er nennt das „Triage“, auch wenn es nicht um Leben oder Tod geht.

Für Christian Mönch steht eines fest: „Der Lockdown kam viel zu spät.“ Denn die steigende Anzahl an Corona-Infizierten bringt das Gesundheitssystem immer