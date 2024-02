Auch die Artikel in der neuen RHEINPFALZ-App können jetzt mehr: Sie können herangezoomt, für später gespeichert und mit Bekannten geteilt werden. Und wer Nachrichten lieber hört als liest, bekommt die Texte sogar vertont.

Lesen Sie einen Artikel in der Webseitenansicht der neuen RHEINPFALZ-App, den sie gerne Bekannten zeigen oder mit Freunden und der Familie teilen wollen, gibt es dafür jetzt eine einfache Möglichkeit: Sowohl am Anfang, als auch am Ende des Textes finden sie einen Teilen-Button. Klicken sie auf das dunkelgraue Symbol mit den drei verbundenen Punkten können sie den Artikel über Whatsapp, per Mail oder über andere Wege teilen. Hier finden sie auch die Option den Artikel herunterzuladen und so für später zu speichern.

Ein weiterer Vorteil der App ist, dass die Inhalte vergrößert werden können – einfach mit beiden Fingern den Inhalt heranzoomen. Lesen Sie gerade einen Artikel in der Zeitungs-Ansicht der App, dann kommen Sie durch das tippen auf die drei Punkte in der rechten oberen Ecken zu den Artikel-Optionen. Hier können sie die Schriftgröße ändern und den Artikel ebenso wie im Webseitenbereich speichern. Bei einem Klick auf das Speichersymbol kann man auch hier zwischen herunterladen und teilen wählen. Über den Stern könnne Artikel einer Favoritenliste hinzugefügt werden, die im App-Menü einsehbar ist.

Und wer sich über das aktuelle Geschehen in der Pfalz informieren möchten, aber gerade kein Zeit zum Lesen hat, kann über den Play-Button den Artikel auch einfach anhören.