Die Hersteller-Firma der gefürchteten Anhänger-Blitzer weiß weltweit nur von einem einzigen Fall, in dem Angreifer so ein Tempomessgerät trotz dessen Panzer-Hülle zerstört haben: bei einem Brandanschlag vor knapp zwei Jahren in der Pfalz. Nun wird drei jungen Männern der Prozess gemacht.

In einer Haßlocher Kneipe soll den drei jungen Männern die fatale Idee gekommen sein. Laut Anklage trafen sie sich dort, nachdem einer von ihnen in der Nähe der Gemeinde