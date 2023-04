Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Hauptangeklagte Andreas S. hat am fünften Prozesstag umfangreiche Einblicke in seinen persönlichen Werdegang gegeben. Er schildert auch eine Schlüsselszene seiner Jugendzeit – und zieht Parallelen zum Mord an den beiden Polizisten Ende Januar im Kreis Kusel. Seine Bühne scheint der Gerichtssaal zu sein.

Andreas S. hat großen Redebedarf. Seitdem der Hauptangeklagte im Mordfall um die beiden erschossenen Polizisten sein Schweigen gebrochen hat,