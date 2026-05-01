Studierende essen in Rostock-Süd am besten und in Stuttgart-Vaihingen am schlechtesten. Das ist bei einem Mensa-Ranking rausgekommen. Wie sieht es an Pfälzer Unis aus?

Wer preiswert und gut essen will, sollte ruhig auch mal an die nächste Mensa (Lateinisch für Tisch, Tafel) denken. Die meisten Hochschulkantinen bewirten zu etwas höheren Preisen auch Besucher ohne Studierendenausweis. Beim Studierendenwerk Vorderpfalz bezahlen Studis 4,50 Euro pro Menü, Gäste dagegen 7,90 Euro. Beim Studierendenwerk Kaiserslautern beträgt der Mehrpreis für Gäste zwei Euro.

Über Mensen gibt es einige (schlechte) Witze. Zum Beispiel den: Der Student geht solange zur Mensa, bis er bricht. Etwas mehr Objektivität hat „Jobmehappy“ in die Sache gebracht, ein Online-Ratgeber für Studierende und Berufseinsteiger, der nun ein Ranking der studentischen Mittagstische erstellt hat. Jobmehappy hat 280 Mensen von Unis, Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen in Deutschland untersucht, indem gut 59.000 Google-Bewertungen ausgewertet wurden. Neben der reinen Rangliste werden auch die vergebenen Sterne genannt. Der Spitzenreiter Rostock schafft eine 4,63 (von 5), Schlusslicht Stuttgart-Vaihingen nur 3,06. Der bundesweite Schnitt liegt bei 4,03. Die Ergebnisse dürften halbwegs verlässlich sein, da meistens ein paar Hundert Bewertungen vorlagen. Dass Mensen in Ostdeutschland besser abschneiden als die im Westen und dass man an Elite-Unis eher schlechter ist, sind eher Randnotizen.

Nicht alle Unis gelistet

Insgesamt gibt es dennoch Schwächen: Etliche Hochschulen fehlen in der Übersicht, beispielsweise die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer, die Technische Hochschule Bingen, der Umwelt-Campus Birkenfeld, die Hochschule für Finanzen in Edenkoben und ein paar weitere. Auch die vom Studierendenwerk Vorderpfalz betriebenen Mensen in Landau und Germersheim sind nicht gelistet, wohl aber dessen Mensen in Ludwigshafen und Worms. Nun könnte man sagen: Macht nichts, da gibt es überall dasselbe Essen. Doch so einfach ist es nicht: Trotz des identischen Speiseplans können die Bewertungen erheblich voneinander abweichen. Worms kommt beispielsweise auf Platz 87, Ludwigshafen nur auf Platz 139. Freundlichkeit des Personals und Gestaltung des Speisesaals oder andere Dinge, die den Rezensenten wichtig sind, fließen in deren Bewertungen ein.

Auch an den großen Unis Heidelberg, Mainz oder Trier werden nur manche, aber keineswegs alle Futterkrippen gelistet, die dort mit teils unterschiedlichen Konzepten betrieben werden. Wenig verwunderlich: Das „Koeriwerk“ in Karlsruhe, eine Unterabteilung der Moltke-Mensa, wo nur Currywürste serviert werden, ist mit Platz 95 ziemlich beliebt, während die Moltke-Mensa insgesamt nur auf Platz 270 kommt.

99 Cent pro 100 Gramm

Richtig gut isst man offenbar in der Zeughaus-Mensa im Marstall in Heidelberg: Die liegt bundesweit auf Platz 4. Womit man dort rechnen kann, ist weniger leicht zu beantworten: Man bedient sich am „Schlemmerbuffet“ bei überwiegend vegetarischen und veganen Gerichten, Sättigungsbeilagen, Gemüse und frischen Salaten und zahlt als Studi 99 Cent pro 100 Gramm.

Das beste Essen an einer Pfälzer Hochschule wird an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität (RPTU) in Kaiserslautern serviert. Die Mensa dort kommt bundesweit auf Platz 13, mit der Note 4,4. Vor ein paar Tagen ist dort beispielsweise ein Nudelgericht „Combinazione“ serviert worden, das aus Cannelloni mit Ricotta-Spinatfüllung, Tortellini mit Gemüsefüllung und Gnocchi bestand. Oder man konnte ein Schnitzel mit Pommes und Gemüse wählen, das je nach Vorliebe aus Schweinefleisch oder aus Erbsenprotein bestand. Am Folgetag gab es Bio-Bratwurst mit Kartoffel-Wedges oder ein Currygericht, wahlweise mit Huhn oder „nur“ mit Gemüse. Die Hochschule Kaiserslautern dagegen findet sich nur auf Platz 133 – obwohl dasselbe Studierendenwerk der Betreiber ist.

Mannheim ziemlich am Ende der Liste

Wohl dem, der mobil ist: In Trier kommen die Mensen Petriberg auf Platz 69, Schneidershof auf Platz 245 und Tarforst auf Platz 273. Vielleicht lohnt also eine Fahrt durch die Stadt. In Mainz hängt die Mensa der Katholischen Hochschulgemeinde auf Gesamtplatz 69 die Mensen des Studierendenwerks ab. Die Mensa der Universität des Saarlandes in Saarbrücken liegt auf Platz 105, die Mensa Alt-Saarbrücken der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes auf Platz 166.

Die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen erreicht Platz 139, die Triplex-Mensa am Universitätsplatz in Heidelberg Platz 167 und die Zentralmensa Heidelberg Platz 170. Auf Platz 190 folgt die Mensa der Uni Koblenz. Offenbar nicht ganz so empfehlenswert sind die Zentralmensa Mainz auf Platz 265 und die vegetarisch-vegane Mensa Bambus, ebenfalls auf dem Campus, auf Platz 279. Nur für hintere Ränge hat es auch in Mannheim gereicht mit der Mensa am Schloss auf Platz 230 und der Mensa der Hochschule abgeschlagen auf Platz 255 von 280.