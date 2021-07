Die nach der Aufstellung des umstrittenen Ex-Landesvorsitzenden Hubert Ulrich (63) als Spitzenkandidat für die Bundestagswahl heillos zerstrittenen Saar-Grünen riskieren, nicht zur Bundestagswahl am 26. September zugelassen zu werden.

Nachdem ein Bündnis aus mehreren Kreis- und Ortsverbänden die Listenaufstellung vom 20. Juni wegen Verstößen gegen das Parteistatut am Montag angefochten hat, ist das weitere Vorgehen unklar. Das am 20. Juni neugewählte Landesschiedsgericht der Partei erklärte sich, wie am Sonntag bekannt wurde, für befangen. Nun soll das Bundesschiedsgericht einen Weg weisen. Mitglieder der Grünen wurden entsprechend informiert.

Angefochten wurde die Listenaufstellung, weil satzungswidrig Vertreter der Grünen Jugend und des Seniorenverbandes mitgestimmt hatten, nicht nur direkte entsandte Delegierte der Ortsvereine. Ein Rechtsgutachten sieht darin einen Verstoß, der die Aufstellung nichtig machen könnte. Als rechtlich weniger gewichtig wurde die nicht mit dem Frauenstatut der Grünen in Einklang stehende Nominierung Ulrichs eingestuft. Der Verstoß sei auf dem Parteitag geheilt worden. Zwei aufgestellte Kandidatinnen waren in drei Wahlgängen durchgefallen. Dann trat Ulrich an. Kritiker sprechen von einem abgekarteten Spiel.

Die Anfechtung lag dem Landesschiedsgericht der Partei seit Montag vor. Dieses erklärte sich nach Angaben aus Parteikreisen am Wochenende für befangen, rief selbst zur Klärung des weiteren Vorgehens das Bundesschiedsgericht an.

Spätestens am 19. Juli müsste eine Liste bei der Landeswahlleiterin eingereicht sein. Ein vom Landesvorstand um die Vorsitzende Barbara Meyer-Gluche (36) beauftragter Rechtsanwalt hatte dem Vorstand empfohlen, vorm Schiedsgericht der Landespartei die Listenaufstellung selbst für nichtig erklären zu lassen. Und damit den Weg frei zu machen, um am 17.Juli, knapp vor Ablauf der Frist, eine neue wählen zu können. In einer Sitzung in der Nacht zum Freitag folgte der Landesvorstand der von Meyer-Gluche ebenso empfohlenen Lösung nicht, votierte mehrheitlich dagegen. Weitere Krisentreffen waren am Wochenende anberaumt. Meyer-Gluche appellierte am Freitag an die Anfechter, unter ihnen Meyer-Gluches Vorgängerin Tina Schöpfer, ein ordentliches Gericht anzurufen. Ein Richterspruch im Eilverfahren würde für Rechtssicherheit sorgen und dem Landesverband ermöglichen, noch rechtzeitig, neu zu wählen und einzureichen. Meyer-Gluche warf den Anfechtern am Freitag ein „Schwarzes-Peter-Spiel“ zulasten der Partei und der Wähler vor. Man sei vor das Partei-Schiedsgericht getreten, wohl wissend, dass dies in der knapp bemessenen Zeit nicht mehr eine rechtssichere Entscheidung herbeiführen werde.

Der bei dem turbulenten Landesparteitag am 20. Juni in Saarbrücken gewählte Spitzenkandidat Hubert Ulrich hatte am Montag gegenüber der RHEINPFALZ erklärt, nicht auf seinen Platz verzichten zu wollen. Beobachter gehen davon aus, dass nur Listenplatz eins ein Mandat im Bundestag verspricht. In der ablaufenden Wahlperiode sind die Saar-Grünen mit einem Abgeordneten, dem Verkehrsexperten Markus Tressel, in Berlin vertreten.

Der anhand der Listenaufstellung aufgebrochene Streit hat eine Vorgeschichte. Unterschwellige Konflikte aus der Zeit vor Ulrichs Abgang als Landesvorsitzender 2017 treten nun wieder ans Tageslicht. Auch die Dominanz von Ulrichs Ortsverband Saarlouis, unterstützt von maßgeblichen Teilen der Saarbrücker Grünen, sorgt wieder für große Unruhe unter den knapp 1900 Mitglieder zählenden Saar-Grünen. Sollte der Landesverband nicht eine gültige Liste zur Bundestagswahl im September einreichen können, wäre dies der nächste Tiefschlag nach dem Scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde bei der Landtagswahl 2017 – ein mehr als ungutes Vorzeichen für die saarländische Landtagswahl im März 2022.