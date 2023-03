Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bereits im Januar wurde auf dem Militärflugplatz in Ramstein gegen Covid-19 geimpft. Nun dürfen auch die deutschen Zivilangestellten ran – allerdings nur an zwei Tagen in der Woche. Und es gibt noch mehr, was bei ihnen anders läuft als für die US-Beschäftigten.

Menschen in Warnwesten, Menschen mit Handschuhen und Spritzen, Menschen mit Papieren in der Hand, die geduldig warten. Ein Gebäude, in dem früher Kriegsverletzte auf ihren Weiterflug