Die AfD Saar treibt von einer Turbulenz in die nächste – und jetzt in einen deftigen Machtkampf. Es geht um Geld und Macht. Im letzten Moment sorgt sie für eine Überraschung.

In der an Affären nun wirklich nicht armen AfD Saarland setzte dieser Brief noch einen drauf. „Lieber keinen Wiedereinzug in den Landtag als weitere fünf Jahre Fremdschämen!“