Wer sich vom 28. Dezember an mit anderen Menschen treffen will, muss in Rheinland-Pfalz strengere Regeln beachten. Die Vorgaben im Überblick.

Ab Dienstag gelten in Rheinland-Pfalz strengere Corona-Regeln für Begegnungen in der Öffentlichkeit. Sie sehen vor allem Kontaktbeschränkungen vor. Welche Regeln nun in Kraft treten und worauf Sie weiterhin achten sollten.

Mit wie vielen Personen darf ich mich treffen?

Vom 28. Dezember an dürfen sich in der Öffentlichkeit höchstens zehn Personen gemeinsam aufhalten, die entweder geimpft oder genesen sind. Kinder unter 14 Jahren werden von dieser Regelung ausgenommen. Sie werden bei der Personenzahl auch nicht mitgezählt.

Sobald eine ungeimpfte oder nicht genesene Person an der Zusammenkunft teilnimmt, gelten dieselben Vorgaben wie für Ungeimpfte. Dann dürfen sich nur Menschen aus demselben Haushalt sowie zwei aus einem weiteren Haushalt treffen.

Welche Regeln gelten für Ungeimpfte?

Ungeimpfte und nicht genesene Personen dürfen sich weiterhin nur mit Personen des eigenen Hausstands sowie höchstens zwei Personen eines weiteren Hausstands in der Öffentlichkeit treffen. Ausgenommen von dieser Regelung sind auch hier Kinder unter 14 Jahren.

Gelten an Silvester noch strengere Regeln?

An Silvester und Neujahr können die Kommunen an publikumsträchtigen Plätzen ein Versammlungsverbot erlassen. Das Zünden von Pyrotechnik in der Öffentlichkeit sowie der Verkauf von Feuerwerkskörpern ist verboten.

Wann gilt die 2G-plus-Regel und wann nicht?

In verschiedenen Bereichen des öffentlichen Lebens besteht weiterhin die 2G-plus-Regel, zum Beispiel in der Gastronomie, in Hotels, Kinos, Sporthallen oder Schwimmbädern. Das bedeutet, Geimpfte und Genesene müssen zusätzlich zu ihrem Impfnachweis einen tagesaktuellen Corona-Test vorweisen können, um Zutritt zu erhalten. Diese Testpflicht entfällt jedoch, wenn die Person bereits eine Auffrischungsimpfung (den sogenannten „Booster“) erhalten hat.

Ausnahmen von dieser Regelung gibt es für Kinder und Jugendliche. Kinder im Alter von zwölf Jahren und drei Monaten werden wie Geimpfte behandelt. Sie benötigen keinen zusätzlichen Test. Für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre gelten, je nach Imfpstatus, unterschiedliche Regeln. Sind sie geimpft, benötigen sie keinen zusätzlichen Test. Für ungeimpfte Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre gilt hingegen die 3G-Regel an Orten, die ansonsten die 2G-plus-Regel vorschreiben.

Ab dem 1. Januar kann sich zudem jeder für eine Auffrischungsimpfung registrieren, wenn die Zweitimpfung bereits drei Monate zurückliegt statt wie zuletzt erst nach fünf Monaten.

Info

Detaillierte Informationen zur aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung in Rheinland-Pfalz finden sich im Internet unter www.corona.rlp.de.