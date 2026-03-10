1976 gegründet, heute gefragter denn je: Die Kabs koordiniert den Kampf gegen die Stechmücken am Rhein und bekommt inzwischen Anfragen aus ganz Deutschland.

Dirk Reichle hat alle Hände voll zu tun. Es ist zwar erst Anfang März, aber mancherorts kletterte das Thermometer in den vergangenen Tagen schon über die Marke von 20 Grad Celsius. In den Sumpf- und Waldgebieten der Rheinauen steht das Wasser nach einem regenreichen Februar zudem hoch. Perfekte Bedingungen also für Stechmücken, die ihre Eier in den Auenwäldern und Rheinarmen ablegen.

Dieser Tage beginnen die Mitarbeiter der Kabs mit ihrer Arbeit. Und im Zweifel ist Dirk Reichle der erste Ansprechpartner. Reichle ist wissenschaftlicher Direktor bei der Kabs und auch sonst derzeit ein vielgefragter Mann, wenn es um die Geschichte dieser in Deutschland wohl einmaligen Institution geht.

Malaria war weit verbreitet

Am 11. März 1976 gründete der Landrat des Kreises Ludwigshafen, Paul Schädler, gemeinsam mit 20 weiteren Gemeinden die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Stechmückenplage – kurz: Kabs. Heute sind von der Schweizer Grenze bis nach Rheinhessen alle Städte und Gemeinden am Rhein sowie die Bundesländer Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg Mitglied der Kabs, die insgesamt 79 Mitarbeiter zählt. In den Sommermonaten kommen noch einmal 200 bezahlte Saisonkräfte hinzu. Das Ziel sei klar gewesen, sagt Reichle. „Man wollte die Lebensqualität der Menschen am Oberrhein deutlich verbessern.“ Warum die Stechmücke dabei eine so zentrale Rolle spielt, wird beim Blick auf die Geschichte der Rheingemeinden klar. Noch bis Anfang des 20. Jahrhunderts war das von Stechmücken übertragene Malaria-Virus eine seit Jahrhunderten verbreitete Krankheit, unter der die Menschen am Oberrhein litten. Doch auch ohne Malaria war es im Sommer nahe der Rheinauen kaum auszuhalten.

Dirk Reichle ist wissenschaftlicher Direktor der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs). Foto: dpa

Lebhaft erinnert sich etwa der ehemalige Bürgermeister von Bobenheim-Roxheim, Manfred Gräf – Jahrgang 1952. Aus einer Bauernfamilie stammend, waren die Mückenschwärme für den jungen Gräf bei der schweißtreibenden Feldarbeit im Sommer Alltag. Ganz besonders in Erinnerung geblieben sei ihm ein Serenadenkonzert am Altrhein Anfang der 1970er Jahre, das die Bürger im Nachgang scherzhaft das „Schnokekonzert“ nannten. Mückenschwärme seien über die Besucher hergefallen und hätten vor allem den Frauen in ihren Kleidern zugesetzt, sagt Gräf. „Und die Geiger haben in den Pausen heftig mit ihren Bögen gefuchtelt.“

Rücksicht auf die Natur

Zu Beginn habe die Kabs mit herkömmlichen Insektiziden gearbeitet, sagt Reichle. Diese Methode sei aber schnell in Verruf geraten, da bei der großflächigen Verteilung der Mittel in den Auwäldern auch viele andere Lebewesen in Mitleidenschaft gezogen wurden. Schnell hätten Wissenschaftler darauf gedrängt, eine umweltverträgliche Lösung zur Stechmückenbekämpfung zu finden. Und das ist aus der Sicht von Reichle der große Verdienst des langjährigen Kabs-Chefs Paul Schädler: „Er hat erkannt, wie schützenswert das Ökosystem Rheinauen ist.“ Bis heute betreibe die Kabs einen ungeheuren Aufwand, um genau zu ermitteln, wo genau sie ausrücken muss, so Reichle. Dafür hat die Kabs ein digitales Register angelegt, das zwei wichtige Punkte umfasst. Wo sind potenzielle Brutstätten der Stechmücken? Und wo befinden sich gleichzeitig besonders sensible Biotope oder Tierarten? Anhand solcher Informationen koordiniert die Kabs ihre Einsätze. „Wir greifen nur dann ein, wenn ein gewisser Schwellenwert an Mückenlarven erreicht ist. Manche Gebiete steuern wir trotzdem nicht an, weil es dort wichtiger ist, Tiere und Pflanzen nicht zu stören.“

Mitarbeiter der Kabs beladen Kübel mit »Bti« für den Helikopterflug. Foto: oho / Xenia Augsten, KABS e.V.

Seit den 1980er Jahren kommt das aus dem Bakterium Bacillus thuringiensis israelensis gewonnene Mittel „BTI“ zum Einsatz. Das Mittel wirkt ausschließlich bei Mückenlarven, die es beim Fressen über das Wasser aufnehmen, in dem sie schwimmen. Im Darm zersetzt sich „BTI“ in für die Larven giftige Abbaustoffe, die zu deren Tod führen. Die Kabs-Mitarbeiter bringen „BTI“ in Granulatform entweder per Hand aus oder die Kabs beauftragt ein Unternehmen, das das Mittel per Hubschrauber über den betroffenen Gebieten verstreut. Im regenreichen Jahr 2024 verzeichnete die Kabs laut Reichle 480 Helikopterflüge.

Doch längst ist der Kampf gegen heimische Stechmücken nicht mehr die einzige wichtige Aufgabe der Schnakenjäger von der Kabs. Seit den 2000er Jahren breitet sich die aus den Tropen stammende asiatische Tigermücke rasant in Deutschland aus. Sie gilt als Überträger schwerer Krankheiten wie dem Chikunguya-Virus, dem West-Nil-Virus oder dem Denguefieber. Die Hälfte ihrer Arbeit stecke die Kabs in die Beratung ihrer Mitgliedskommunen zur Tigermücke, sagt Reichle. „Inzwischen gibt es sogar Anfragen auf Mitgliedschaft aus ganz Deutschland.“

Überträger neuer von Tropenkrankheiten und zunehmend am Oberrhein heimisch: die asiatsiche Tigermücke. Foto: picture alliance/dpa/epa efe

Zur Sache

Die Kabs informiert über ihre Arbeit ausführlich auf ihrer Webseite www.kabsev.de. Dort finden Interessierte weitergehende Informationen etwa zur Wirkung von „Bti“ sowie wissenschaftliche Studien zur Umweltverträglichkeit der Kabs-Aktionen.