Vor 30 Jahren ist in Kaiserslautern ein Mann tot aufgefunden worden. Bis heute ist unklar, wer ihn umgebracht hat. Die Polizei gibt die Suche nach dem Täter nicht auf.

„Man muss Hoffnung haben.“ Das sagt Sascha Frick – und damit ist in einem Satz beschrieben, was die Arbeit des 31-jährigen Kriminaloberkommissars ausmacht: Er will dafür sorgen, dass alte Kriminalfälle doch noch aufgeklärt werden. Dass Täter zur Verantwortung gezogen werden und Angehörige Frieden finden können.

Ein Fall, der den Ermittler des im September 2025 neu gegründeten Cold-Case-Teams bei der Kriminalinspektion 1 in Kaiserslautern beschäftigt, ist der Tod von Herbert B. Obwohl die Polizei jahrelang vielen Spuren nachgegangen ist und aufwendig ermittelt hat, ist der Mörder des 25-Jährigen bis heute nicht gefunden worden.

Kriminaloberkommissar Sascha Frick will Cold Cases in der Westpfalz aufklären. Foto: Kathrin Schnurrer

Vor 30 Jahren starb Herbert B.

Herbert B. wurde vor 30 Jahren, am Abend des 21. April 1996, in Lambrecht (Kreis Bad Dürkheim) das letzte Mal lebend gesehen. Er war an diesem Sonntag mit Schwester und Schwager von Lambrecht zum Mandelblütenfest nach Gimmeldingen geradelt. Dort waren sie bis gegen 15 Uhr. Nachdem sie von der Tour zurück und bei der Schwester Kaffee getrunken hatten, lud B. gegen 18 Uhr in Lambrecht sein Fahrrad ins Auto und wollte zurück nach Kaiserslautern fahren, wo er mit seinem Partner wohnte. Dort kam er nie an.

Eine Spaziergängerin fand den Leichnam des 25-Jährigen drei Tage später, am Morgen des 24. April, in der Nähe des Wanderparkplatzes Hungerbrunnen in Kaiserslautern, 150 Meter neben einem Waldweg. Es wurden Kopfverletzungen sowie Gewalt gegen den Hals festgestellt. Ob der Fundort auch der Tatort war – das ist eine der offenen Fragen, die Ermittler Frick beschäftigen. Es gibt weitere Fragen, für die der 31-jährige Polizist drei Jahrzehnte nach der Tat auf Antworten hofft: So hatte B. am Samstag vor seinem Tod bei seiner Arbeit als Verkäufer im SBK-Markt in Lambrecht Blickkontakt zu einem schlanken jungen Mann, der dort einkaufen war. Diese Szene wurde auch in der Sendung „ Aktenzeichen XY ungelöst“ (Sendung 293, 21. Februar 1997) dargestellt, wo ein Ermittler den Fall vorstellte.

Das Phantombild zeigt den Mann, den die Polizei als Zeugen sucht. Bild: Polizei/oho

Die Polizei sucht heute noch einen wichtigen Zeugen

Dieser Mann, der am Samstag, 20. April, zwischen 11.30 und 12 Uhr, Augenkontakt zu B. hatte und vielleicht auch mit ihm sprach, wird als Zeuge gesucht. 1996 war er Mitte 20, hatte dunkelbraunes kurzes Haar, das in der Mitte hochstand, und war etwa 1,70 Meter groß. Ermittler Frick hofft, dass sich dieser Mann bei ihm meldet. Und er hofft auch, dass sich Menschen bei ihm melden, die sich erinnern können, B. am Hauptbahnhof in Kaiserslautern gesehen zu haben. „Er hielt sich öfter dort auf“, berichtet Frick.

Offen ist auch, wie das Auto des Getöteten aus der Pfalz in die Gegend von Danzig kam. Denn an der polnischen Ostseeküste wurde der grüne Seat Ibiza mit Dürkheimer Kennzeichen im August 1996 gefunden.

Der grüne Seat Ibiza von Herbert B. ist vier Monate nach der Tat, im August 1996, bei Danzig gefunden worden. Foto: Polizei/oho

Die Frage ist natürlich: Wer hat das Auto nach Polen gebracht und was ist mit den Gegenständen passiert, die im Wagen waren? Bis heute fehlen Fahrrad (lila-pink der Marke Prophete), Geldbeutel und ein schwarzer Rucksack mit der Aufschrift „Warny’s“.

Ein solcher Rucksack (Vergleichsbild) mit der Aufschrift »Warny’s« ist bis heute verschwunden. Foto: Polizei/oho

Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung in Höhe von 3000 Euro ausgesetzt. Frick sagt: „Die Kollegen haben nie aufgehört zu ermitteln, sie haben immer wieder angesetzt und sind vielen Spuren und vielen Hinweisen nachgegangen. Aber es hat sich kein Tatverdacht erhärtet.“

Die Arbeit der neuen Lauterer Cold-Case-Gruppe sieht vor, die Akten der ungeklärten Altfälle durchzugehen, um neue Ermittlungsansätze zu finden. Doch zuvor müssen die auf Schreibmaschine getippten Protokolle aus den Aktenordnern in den Computer gebracht, sprich: digitalisiert werden. Im ersten Schritt gehe es darum, eine einheitliche Datenbasis zu schaffen. „Für uns hier steht Struktur ganz vorne“, sagt Frick. Damit sei nicht gemeint, dass die Kollegen früher „unstrukturiert“ gearbeitet hätten. Nur: Heute gebe es viel mehr Möglichkeiten – beispielsweise könne man mithilfe von Computerprogrammen gezielt nach Stichworten suchen und Zusammenhänge herstellen. Hinzu komme der technische Fortschritt bei der Auswertung von Spuren: Zwar gab es in den 1990er Jahren schon DNA-Analyse, diese war aber noch nicht so weit entwickelt. So seien damals am aus Polen zurückgeholten Auto viele Spuren gesichert und untersucht worden – vielleicht könne man heute mit neuerer Technik die heiße Spur finden. Frick sagt, interessant sei, dass die Kollegen die Fälle sehr gut dokumentiert und damit für die Zukunft mitgedacht hätten. So nach dem Motto: „Es könnte ja mal hilfreich sein.“ Das sehe man fallübergreifend bei den Cold Cases, für deren Aufarbeitung man sich eng mit der Staatsanwaltschaft abstimme.

In der Pfalz gibt es 140 Cold Cases

Als Cold Case bezeichnet man ein vollendetes oder versuchtes Delikt oder einen Vermisstenfall, bei dem es um ein Tötungsdelikt gehen könnte. Gemeinsam ist diesen Fällen, dass umfangreich ermittelt wurde – und die Taten trotzdem nicht aufgeklärt werden konnten. Einen definierten Zeitraum, bis zu welchem Jahr man mit der Neuuntersuchung von Fällen zurückgeht, gibt es ebenso wenig wie einen Zeitpunkt, ab wann ein unaufgeklärter Fall zu einem Cold Case wird, sagt Bernhard Christian Erfort, Sprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz in Kaiserslautern: „Es gibt keine zeitliche Eingrenzung nach vorne oder hinten.“ So wird der Mord an Diana Bodi von der Kripo weiterhin als aktueller Fall bearbeitet. Die 48 Jahre alte Frau aus Ungarn wurde am 14. Dezember 2020 tot in Kaiserslautern gefunden – bis heute ist offen, wer ihr das Leben genommen hat.

In der Westpfalz gibt es rund 80 Cold Cases – hierbei handle es sich überwiegend um versuchte und vollendete Tötungsdelikte, aber auch Vermisstenfälle, wie Erfort sagt. In der Vorderpfalz gibt es etwa 60 Fälle, wie das zuständige Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen mitteilt. Dort gibt es keine Cold-Case-Einheit. Vom Landeskriminalamt in Mainz heißt es, die Polizeipräsidien würden die 250 Cold Cases im Land nach eigener Lagebeurteilung bewerten. Die Polizeipräsidien Koblenz und Westpfalz haben Ermittlungsgruppen eingerichtet; bei den Präsidien Mainz, Rheinpfalz (Ludwigshafen) und Trier bearbeiten die Fachkommissariate für Kapitaldelikte die Fälle. Für die rheinland-pfälzische Polizei gilt laut Landeskriminalamt der Grundsatz, dass kein Opfer in Vergessenheit gerate.

Hoffnung, die Täter doch noch zu finden

Das ist sicher im Sinne der Angehörigen. Polizist Sascha Frick sagt, ganz wichtig für seine Arbeit sei es, diese zu betreuen. Er informiert diese, wenn die Polizei die ungeklärten Fälle erneut bearbeitet: „Es sind angenehme Gespräche“, sagt Sascha Frick. Das Wissen, dass es immer wieder gelinge, ungeklärte Fälle zu lösen, gibt ihm Hoffnung. So wurde im Februar der Mord an einer 24-jährigen Amerikanerin in Koblenz aufgeklärt – 31 Jahre nach der Tat. Der Täter, mittlerweile 81 Jahre alt, wurde aus dem Seniorenheim in Untersuchungshaft gebracht. In diesem Fall hat die Analyse einer Hautschuppe den entscheidenden Treffer gebracht. Neben dem Fortschritt in der DNA-Technik helfe aber auch oft eine „Veränderung in Beziehungsgeflechten“ dabei, Täter zu finden, sagt Frick. Dann nämlich, wenn sich Menschen, die „mehr wissen, als sie damals sagen konnten“, beschließen, ihr Wissen mit den Ermittlern zu teilen.

Hinweise

Wer Hinweise zum Tod von Herbert B. geben kann, kann die Kriminalpolizei in Kaiserslautern unter Telefon 0631 369-13106 erreichen.

