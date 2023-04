Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es bleibt dabei: Die Grünen sind im neuen saarländischen Landtag nicht vertreten. Den Grünen fehlen 23 Stimmen zum Wiedereinzug ins Parlament.

Das steht nach den Sitzungen der drei Kreiswahlausschüsse am Donnerstag und Freitag fest. Das amtliche Endergebnis, das am 7. April verkündet werden wird, wird also nicht vom vorläufigen