Das staatliche Rebenzüchtungsinstitut am Geilweilerhof in der Südpfalz feiert 100-jähriges Bestehen. Dass ein früherer Leiter Nationalsozialist war, spielt dabei keine Rolle.

Heute ist der Geilweilerhof in Siebeldingen ( Südpfalz) ein renommiertes, anerkanntes Rebenzüchtungsinstitut. Eines von vier staatlichen Einrichtungen deutschlandweit. Das 100-jährige Bestehen der Forschungseinrichtung wird entsprechend gefeiert. Mit der Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit des früheren Leiters Bernhard Husfeld aber hat man es bisher nicht so genau genommen. In der Festschrift steht kein einziges Wort zu dessen Haltung und Gedankengut.

Anhänger der Nationalsozialisten und Denunziant

Über die politische Vergangenheit Bernhard Husfelds, den Agrarwissenschaftler und Fachmann für Rebenzucht und Weinbau, ist nicht viel öffentlich zu finden. Aber offenbar war der am 9. Mai 1900 in Berlin geborene Mann ein Anhänger der Nationalsozialisten und ein Denunziant. Eine einfache Suche bei Wikipedia gibt die ersten Hinweise. Dort steht: „Zur Zeit des Nationalsozialismus war er zudem Reichsbeauftragter für Rebenzüchtung. Als solcher denunzierte er Menschen rassistisch: ,Oppenheimer war Doktorand am Kaiser-Wilhelm-Institut und hatte zur Frau einen Bastard ...’“

Der zweite Satz geht auf die Einordnung des 2013 verstorbenen Investigativjournalisten Ernst Klee und dessen Buch „Deutsche Medizin im Dritten Reich. Karrieren vor und nach 1945“ auf Seite 384 zurück. Klee wurde vor allem durch seine Recherchen zur Geschichte des Nationalsozialismus bekannt. Husfeld hatte nach seinem Studium der Agrarwissenschaften zunächst am Kaiser-Wilhelm-Instituts für Züchtungsforschung in Müncheberg bei Berlin gearbeitet. Dessen Leiter, Erwin Baur, einem Wissenschaftler und Anhänger der „Rassenhygiene“ der Nationalsozialisten, folgte Husfeld kommissarisch nach. Mit Verweis auf das Bundesarchiv und eine von der Max-Planck-Gesellschaft in Auftrag gegebene historische Betrachtung wird davon ausgegangen, dass die Wahl auf Husfeld fiel, weil er bereits zum 1. Mai 1933 der NSDAP beigetreten war und dem Freundeskreis der SS nahestand. Die SS war eine nationalsozialistische Organisation, die der NSDAP und Adolf Hitler als Herrschafts- und Unterdrückungsinstrument diente.

Er bringt die Rebe „Aris“ mit in die Pfalz

Auf den 84 Seiten der zum Jubiläum aufgelegten Festschrift „100 Jahre Rebenzüchtung am Geilweilerhof“ wird Husfeld wenige Male erwähnt, eine politische Einordnung zu seiner Person allerdings findet nicht statt. „Professor Husfeld“, steht dort zu lesen, hatte von 1947 bis zu seinem Tod 1970 die Leitung des Geilweilerhofs inne. Fortan geht es ausschließlich um seine Forschungsarbeiten. Erwähnt wird jedoch, dass er als wissenschaftliches Mitglied aus der Max-Planck-Gesellschaft ausschied; Gründe sind nicht thematisiert.

Aus Berlin hatte er die Zuchtstämme „Aris“ und „Siegfriedrebe“ mit in die Pfalz gebracht. Dazu heißt es in der Jubiläumsschrift: „Die noch in Müncheberg ausgelesenen Zuchtstämme Aris und Siegfriedrebe werden in den 1950er Jahren weinbaulich untersucht, sind aber entweder ertragstechnisch unbefriedigend oder zu virusanfällig.“

1950 übernimmt das neugegründete Land Rheinland-Pfalz, ab 1953 der Bund die Finanzierung der Forschungseinrichtung am Geilweilerhof, ein Julius-Kühn-Institut. Heute ist das Bundeslandwirtschaftsministerium dafür zuständig. Der heutige Leiter des Instituts, der promovierte Biologe Oliver Trapp, weiß, dass der damalige Leiter Husfeld und sein Anspruch, den Ton in der Rebenzüchtung deutschlandweit vorzugeben, lange Zeit Auswirkungen auf den Kooperationswillen unter den maßgeblichen vier Forschungsanstalten im Weinbau hatte.

Der heutige Leiter des Instituts für Rebenzüchtung in Siebeldingen, dem Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen: Oliver Trapp mit jungen Rebenpflanzen. Foto: Simone Schmidt

„Dies sorgte sicherlich für große Unruhe und Konflikte innerhalb der Rebenzüchtungscommunity, da sich kein Züchter gerne vorschreiben lässt, was er machen soll“, sagt der 43-Jährige, während er durch die Versuchsfelder führt. „Bernhard Husfeld wurde später Leiter des Instituts für Rebenzüchtung am Geilweilerhof, was die ohnehin schon belasteten Beziehungen sicherlich nicht entspannt hat.“ Heutzutage seien die Beziehungen zwischen den Rebenzüchtungsinstituten aber sehr gut. Man kooperiere sehr gut.

Gerüchte um damalige Aktenvernichtung

Auf Anfrage dieser Zeitung explizit zur NS-Vergangenheit Husfelds wollen weder Trapp noch die Gemeinschaft der Förderer und Freunde des Instituts für Rebenzüchtung Geilweilerhof e.V. antworten. Sie verweisen auf die Pressestelle des verantwortlichen Julius-Kühn-Instituts (JKI), dem Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, unter anderem mit Sitz in Quedlinburg (Sachsen-Anhalt). Die Pressestelle wiederum wartete am Montag noch auf die Abstimmung zu einer gemeinsamen Erklärung mit dem Landwirtschaftsministerium in Berlin. Schließlich handele es sich „um einen sehr sensiblen“ Bereich, heißt es. Laut JKI-Sprecherin könne man die Berichte über Husfeld weder wissenschaftlich bestätigen noch dementieren. Im Geilweilerhof-Archiv seien Dokumente weder zu ihm noch zu dem ersten Leiter der Forschungseinrichtung, Peter Morio, zu finden. Gerüchten zufolge könnten damals wohl Akten und Unterlagen vernichtet worden sein. „Uns liegt aber viel daran, die Vergangenheit historisch-wissenschaftlich aufzuarbeiten“, sagt die Pressesprecherin.

Wissenschaftlich ist das Institut heute von Fachleuten zu seiner Forschung an Piwi-Reben, pilzwiderstandsfähigen Sorten, anerkannt.