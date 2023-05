Schlammlawinen und Wassermassen überfluteten am Sonntag Keller, Straßen und Bahngleise. Hunderte Helfer waren im Einsatz, um die Folgen von Gewitter und Starkregen zu beseitigen.

Ein Gewitter mit Starkregen, das am Sonntag über Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg zog, sorgte auch in der Pfalz für Überschwemmungen und Hochwasser. In Neustadt kamen schlagartig große Wassermassen nieder, die Freiwillige Feuer rückte zu insgesamt sechs Einsätzen aus. Einer davon führte sie in die Talstraße. Dort ergoss sich Wasser vom Hang durch ein Viadukt unter der Bahnlinie auf die Straße und überflutete diese. Die Einsatzkräfte sicherten die Gefahrenstelle ab und beseitigten Verschmutzungen, die zu einer Verstopfung geführt hatten. So konnte das Wasser zügig ablaufen, die Straße war schnell wieder passierbar.

Einen weiteren längeren Einsatz hatte die Wehr in der Stangenbrunnengasse. Im Bereich der dortigen Baustelle zwischen der Haupt- und Hetzelstraße floss das Wasser nicht ab und staute sich auf rund dreißig Zentimeter an. Mit Hilfe einer Tauch- und Schmutzwasserpumpe leiteten die Feuerwehrleute das Wasser in einen Kanaleinlauf. Zusätzlich sicherten sie das Gebäude mit Sandsäcken. Nach gut zwei Stunden waren alle Einsätze in Neustadt beendet.

Kritik an Unwetterschutz in Mechtersheim

Besonders heftig traf das Unwetter auch die Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen im Rhein-Pfalz-Kreis. Nach Angaben von Stefan Zöller, Leiter der Freiwilligen Feuerwehren der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen, waren am Sonntag bis spät in die Nacht auf Montag rund 120 Einsatzkräfte mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Im Römerberger Ortsteil Mechtersheim ergossen sich Wasser und Schlamm aus höher gelegenen Äckern in eine Straße, die bereits im Juni 2021 auf die gleiche Weise überschwemmt worden war. Anliegende Wohnungen, Tiefgaragen, Keller und Geschäfte standen bis zu einem Meter hoch unter Wasser.

Nach dem Unwetter 2021 wurde ein Erdwall oberhalb des Wohngebiets errichtet, dieser wurde 2022 aus statischen und eigentumsrechtlichen Gründen allerdings wieder entfernt. „Der Wall hätte in diesem Fall nicht geholfen, weil er in seiner Konzeption so nicht funktioniert hätte“, sagt Hoffmann. Die Anwohner der betroffenen Straßen sind frustriert und fordern Konsequenzen, weil es nicht das ersteMal sei, dass die Straße überschwemmt wurde.

Schlammlawinen und Geröll in Kusel

Auch im Norden des Landkreis Kusel in der Westpfalz sind am Sonntagnachmittag vier Gemeinden stärker vom Unwetter und dessen Folgen getroffen worden: In Grumbach, Merzweiler, Langweiler und Kappeln liefen Schlammlawinen durch die Straßen. Wasser, Schlamm und Geröll, die von den Feldern oberhalb durch den Wald den Hang hinunter schossen, landeten unter anderem vor dem Eingang des Rüllbergbads und auf der Bundesstraße 270. Wehrleiter Markus Böhmer berichtet, dass 70 Einsatzkräfte von sechs Wehren im Einsatz waren, um mit Besen und Schaufeln die herabgeschwemmten Massen zu beseitigen.

Straßensperrung in anderen Landesteilen

Auch rheinland-pfalzweit blieb der starke Regen nicht ohne Folgen. In der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf im Landkreis Altenkirchen im Westerwald kam es zu überschwemmten Straßen und Hangrutschen. Rund 250 Kräfte der Feuerwehr, Polizei, des THW und des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) waren in der Nacht zu Montag im Einsatz, wie die Technische Einsatzleitung (TEL) mitteilte. Verletzt wurde niemand. Das DRK betreute rund 30 Menschen im Bürgerhaus in Daaden, die aus ihren Häusern evakuiert werden mussten. Wegen Geröll auf den Straßen wurde der Bahnverkehr zwischen Daaden und Betzdorf eingestellt.

In Nentershausen (Westerwaldkreis) und Umgebung war an der Einmündung der L317/L318 ein angrenzender Hang unterspült worden. Die Fahrbahn wurde durch Schlamm und Geröll stark verschmutzt. Die Spur war zunächst nicht mehr befahrbar. Wegen Aquaplaning sperrte die Polizei die L318 bei Nentershausen vorsorglich mehrmals kurzzeitig ab.

Blitzeinschlag und Unfälle im Westerwald

In Großholbach im Westerwaldkreis hatte ein Blitzeinschlag zudem für einen Sachschaden an einem Wintergarten gesorgt. Auf der Autobahn 3 in Richtung Köln sorgte der Regen für zwei Unfälle mit mehreren Verletzten. Ein 50-jähriger Mann fuhr auf Höhe Krunkel im Landkreis Altenkirchen (Westerwald) im plötzlich einsetzenden heftigen Regen auf das Heck eines vor ihm fahrenden Autos auf, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zwei Personen in diesem Wagen wurden leicht verletzt. Danach bildete sich ein Stau. Kurz darauf gab es einen weiteren, ähnlichen Unfall. Eine 51-Jährige fuhr wegen des Staus und des Starkregens auf das Auto vor ihr auf. Sie wurde schwer verletzt, die Beifahrerin des vorderen Autos leicht. Beide kamen ins Krankenhaus. Die Autobahn war in Richtung Köln für etwa anderthalb Stunden gesperrt, zeitweise gab es einen Stau von zwölf Kilometern Länge.