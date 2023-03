Die angekündigten Warnstreiks des ÖPNV sorgten am Freitagmorgen im Ludwigshafener Raum nicht für großes Chaos. Viele waren darauf vorbereitet. Ein kleines Stimmungsbild aus der Ludwigshafener Innenstadt.

Nur vereinzelt gab es verdutzte Gesichter beim Blick auf die leeren Bahngleise und wenigen Busse, die im Stadtgebiet verkehrten. Der RNV streikt. Es fährt keine einzige Straßenbahn in der Stadt, auch die RNV-Busse stehen still. Wer konnte, ist aufs Auto umgestiegen oder hat sich mitnehmen lassen.

Fast schon einsam steht Herbert Goschir an der Haltestelle Berliner Platz und wartet auf seine Anschlussmöglichkeit nach Mundenheim. Sein Blick wandert über den Schaukasten. Er hatte vom Warnstreik gewusst und sich informiert. „Ich wusste ja das die Busse des VRN fahren“, sagt er. Anders ergeht es Ulrike Hopf. Sie will ebenfalls nach Mundenheim, hatte aber nicht mehr daran gedacht, dass gestreikt werde, wie sie gesteht. Den Bus nach Mundenheim verpasst sie. Und so macht sie sich auf zum Bahnhof Ludwigshafen-Mitte, der auch am Berliner Platz liegt. Wenig später kommt sie enttäuscht zurück: „Die S-Bahn, die in Mundenheim hält, fährt erst in 30 Minuten“, sagt sie und macht sich auf die Suche nach einem anderen Weg in den Stadtteil.

Am Bahnhof Ludwigshafen-Mitte wartet Sven Bortfeldt auf seinen Anschlusszug nach Oggersheim. Den Weg dorthin hätte er auch mit der Straßenbahnlinie 4 auf sich nehmen können. Doch die wird an diesem Freitag bestreikt. Für den Mann ist das kein Problem. „Ich fahre immer mit dem Zug. Der Warnstreik betrifft mich also nicht“, erklärt er.

Vom Streik betroffen sind allerdings die Standbetreiber auf dem Wochenmarkt auf dem Friedrich-Wilhelm-Wagner Platz unweit des Berliner Platzes. „Dadurch, dass die Leute mit dem Auto kommen und nicht mit den Bussen und Bahnen fahren, fehlt die Laufkundschaft“, sagt Jutta Wagner, die den Stand mit den Oppauer Dampfnudeln betreibt. Zudem fehle es in der Innenstadt ohnehin an Parkmöglichkeiten, hadert sie.

Karin Fischer aus Oppau hat allerdings einen Parkplatz gefunden: in der Tiefgarage am Pfalzbau. Eigentlich komme die Mitarbeiterin des Caritas-Zentrums Ludwigshafen mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit. „Gestern habe ich aber an den Anzeigetafeln am Berliner Platz gesehen, dass gestreikt wird“, berichtet Fischer.