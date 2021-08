Fragen & Antworten: Eine Änderung der Bundeswahlordnung hat in der Pfalz für Aufregung gesorgt. Demnach sollen Wahlurnen mit weniger als 50 Stimmen nicht mehr in einem einzelnen Wahllokal ausgezählt werden. Bedeutet das nun die Schließung kleiner Wahllokale?

Was hat sich in der Bundeswahlordnung geändert?

Die Änderung betrifft Wahllokale, in denen weniger als 50 Bürger ihre Stimmen abgeben. Bislang konnten die Stimmen aus der Wahlurne dort ganz normal ausgezählt werden. Das ist nun nicht mehr erlaubt.

Worum geht es bei der Änderung?

Bei der Änderung geht es um das Wahlgeheimnis. Dieses habe im Wahlrecht eine besondere Bedeutung, erklärt Jürgen Hammerl von der Pressestelle des rheinland-pfälzischen Landeswahlleiters. „Es muss dabei sichergestellt werden, dass keine Rückschlüsse auf die konkrete Stimmabgabe der Wählerinnen und Wähler möglich sind.“ Um das Wahlgeheimnis zu wahren, gibt es bereits verschiedene Vorkehrungen: So darf die Anzahl der wahlberechtigten Personen in einem Stimmbezirk nicht so niedrig sein, dass man erkennen kann, wie einzelne Bürger gewählt haben. Gleiches gilt auch bei der Einrichtung von Briefwahlvorständen, deshalb sollen auf einen Briefwahlvorstand mindestens 50 Wahlbriefe entfallen. Das Problem bei der Bundestagswahl: Im Gegensatz zur Landtagswahl werden die Stimmzettel aus der Urne und die, die per Brief abgegeben wurden, nicht zusammen ausgezählt. „Liegen also weniger als 50 Stimmabgaben in der Wahlurne, besteht nach dem derzeitigen Recht die Gefahr einer Offenbarung der Wahlentscheidung“, so Hammerl.

Inwiefern ist Rheinland-Pfalz davon betroffen?

Nach Angaben des Landeswahlleiters ist Rheinland-Pfalz von dieser Änderung besonders betroffen, weil das Land die größte Anzahl an Gemeinden mit weniger als 300 Einwohnern habe. Erfahrungen aus früheren Wahlen hätten gezeigt, dass es in diesen Gemeinden am wahrscheinlichsten sei, dass weniger als 50 Stimmen in der Urne landen. Landesweit hätten etwa 650 der insgesamt rund 2300 Gemeinden weniger als 300 Einwohner.

Wie sieht es in der Pfalz aus?

Die Pfalz gliedert sich in folgende Wahlkreise: 207: Ludwigshafen/Frankenthal, 208: Neustadt/Speyer, 209: Kaiserslautern, 210: Pirmasens und 211: Südpfalz. In diesen Wahlkreisen gibt es nach Angaben des Landeswahlleiters mehrere Gemeinden mit weniger als 300 Einwohnern. Während es in den Wahlkreisen 207 und 208 keine derart kleinen Gemeinden gibt (Stand: Dezember 2020), verzeichnen die Wahlkreise 209 (57), 210 (14) und 211 (5) insgesamt 76. Diese könnten somit von der Änderung betroffen sein.

Müssen Bürger dieser Gemeinden nun woanders wählen gehen?

Nicht unbedingt. Um die Änderungen in der Bundeswahlordnung umzusetzen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Kreiswahlleitung könne vor der Wahl Stimmbezirke unterschiedlicher Gemeinden zusammenlegen, erklärt Hammerl. „In diesem Fall müssen die Wahlberechtigten der Gemeinde, die keinen Wahlraum haben, entweder per Briefwahl abstimmen oder in der Nachbargemeinde wählen.“ Die Entscheidung liege bei der jeweiligen Kreiswahlleitung und der Gemeindeverwaltung. Die Alternative: Stellt der Wahlvorstand einer Gemeinde nach der Schließung des Wahllokals fest, dass in einer Urne weniger als 50 Stimmen abgegeben wurden, meldet er das der Kreiswahlleitung. „Sie entscheidet dann, zu welchem anderen Wahlvorstand die Wahlurne gebracht werden soll.“ Dort werden die Stimmen beider Gemeinden zusammen ausgezählt.

Was ist zu beachten, wenn die Wahlurne von einer Gemeinde in eine andere transportiert werden muss?

Hat eine Gemeinde am Wahlabend weniger als 50 Stimmen in der Urne, müssen der Wahlvorsteher, der Schriftführer und eine weitere Person des Wahlvorstandes die Wahlurne, das Wählerverzeichnis und die Abschlussbeurkundung zum aufnehmenden Wahlvorstand bringen. Bis zur Ankunft des abgebenden Wahlvorstandes kann der aufnehmende Wahlvorstand nicht mit der Auszählung der Stimmen beginnen.

Wie regeln das die Kommunen in der Pfalz?

In der Pfalz haben sich die meisten kleinen Gemeinden dafür entschieden, ihre Wahllokale wie bisher zu öffnen. Das haben RHEINPFALZ-Umfragen im Kreis Kusel, im Donnersbergkreis, im Kreis Südwestpfalz sowie im Kreis Südliche Weinstraße ergeben. Sollten am Wahlabend weniger als 50 Stimmen in der Urne landen, werden die Stimmen zum Auszählen in andere Lokale gebracht. Gerade für ältere Wähler sei das Wahllokal im Ort wichtig, begründet etwa die Deimberger (Kreis Kusel) Ortsbürgermeisterin Susanne Heer die Entscheidung.

Aber es gibt auch Ausnahmen: Im Kreis Südliche Weinstraße werden Wähler aus der Gemeinde Böllenborn ihre Stimmen in diesem Jahr an der Urne in Birkenhördt abgeben müssen – aus rein praktischen Gründen. Das Böllenborner Gemeindehaus, in dem sonst das Wahllokal untergebracht wurde, wird saniert. Im Kreis Kusel werden ebenfalls zwei Wahlbezirke zusammengelegt; die Bürger aus Friedelhausen müssen in Bosenbach wählen gehen. Auch im Donnersbergkreis ändert sich etwas: Dort fusionieren nach Angaben der Kreisverwaltung die Gemeinden Bisterschied und Schönborn zu einem Wahlbezirk. Schönborner Bürger geben ihre Stimme im Nachbarort ab. Gleiches gilt für Sitters und Schiersfeld, die Wahlurne steht dann in Schiersfeld.