Waldpanoramen mit hohen Fichten, ein Krieg des späten 18. Jahrhunderts, ein wildromantischer Bachlauf und zwei zünftige Tavernen – all dem begegnen wir auf dieser acht Kilometer langen Rundwanderung über Anhöhen des Edenkobener Tals.

Doch zunächst bewahrheitet sich mal wieder der alte Spruch: Aller Anfang ist schwer. Denn die zwei Kilometer, die wir von unserem Ausgangspunkt, der Edenkobener Hütte am Hüttenbrunnen, bis Lolosruhe zurücklegen müssen, gehen stramm bergauf. 210 Höhenmeter sind zu überwinden, da kommt man sogar bei Temperaturen um den Gefrierpunkt ins Schwitzen. Noch dazu macht sich unser Wegzeichen, das rote Kreuz, ganz schön rar. Doch da der geschotterte Forstweg stur und alternativlos an der Südflanke des Morschenbergs emporsteigt, ist die Gefahr, Lolosruhe zu verfehlen, verschwindend gering.

Lolo, Ludwig, Lola

Ist man dann erstmal auf 574 Metern über dem Meeresspiegel angekommen, macht der Flecken seinem Namen alle Ehre. Sofern kein Fahrzeug die Passstraße passiert, herrscht auf Lolosruhe nämlich wirklich faszinierende Stille. Der erste Namensteil soll, so eine These, auf Lola Montez verweisen, die Geliebte von Bayernkönig Ludwig I., der sommers in seiner klassizistischen Villa Ludwigshöhe bei Edenkoben residierte. Aber welcher Monarch benennt einen Pfälzer Mittelgebirgspass ausgerechnet nach der skandalösen Affäre, die ihn 1848 zum Abdanken zwingt? Die Bäume, die auf Lolosruhe wachsen, begegnen dieser berechtigten Frage mit hartnäckigem Schweigen.

Im winterlichen Fichtenwald: Blick zum Schänzelturm. | Foto: kai

Rapunzeltürmchen für tote Krieger

Ergo überqueren wir einfach die Kreisstraße 6, lassen den von fünf weiteren kleinen Monolithen umgebenen Ritterstein Nr. 238 links liegen und marschieren weiter zum Schänzelturm auf dem Steigerkopf. Ab jetzt häufen sich die Wegmarkierungen: rotes Kreuz, blau-gelber und grün-weißer Balken, schwarzer Punkt auf weißem Streifen – sie alle führen zum Ziel. Dieses wird bereits nach einem Kilometer zwischen dunklen Fichtenstämmen sichtbar. Anfangs etwas diffus und fatamorganisch im milchigen Winterzwielicht, bleibt seine Anmutung auch dann noch märchenhaft, als wir direkt davor stehen: ein Rapunzeltürmchen in neugotischer Formensprache.

Seine Erbauer hatten freilich keineswegs Märchen im Sinn. Vielmehr erinnert der 13 Meter hohe Schänzelturm an Schlacht und Tod. Denn ausgerechnet dieser abgelegene Winkel im Pfälzerwald war einer der Schauplätze des ersten Koalitionskrieges, der von 1792 bis 1797 währte. Eine Allianz aus Österreich und Preußen war bestrebt, die internationalen Auswirkungen der Französischen Revolution einzudämmen, während das französische Revolutionsheer den Rhein als östliche Staatsgrenze anvisierte. Damals verlief eine Frontlinie von Speyer über Johanniskreuz bis in den Trierer Raum. Auf dem 614 Meter hohen Steigerkopf hatte sich der preußische General Theodor Philipp von Pfau verschanzt, zusammen mit etwa 4000 Mann.

Bei der Hauptschanze 1: Wurmsers Denkmal für Pfau. | Foto: kai

Sturm auf die preußischen Schanzen

Am 13. Juli 1794 kommt es hier zur Entscheidungsschlacht: 7000 Soldaten der französischen Revolutionstruppen stürmen die preußischen Stellungen. Pfau wird tödlich verwundet, mit ihm sterben vermutlich viele namenlose Soldaten. Die Preußen ziehen sich auf rechtsrheinische Gebiete zurück, die Franzosen besetzen die Schanzen, die erst eineinhalb Jahre später von den Österreichern unter Feldmarschall Dagobert Sigmund von Wurmser zurückerobert werden. Letzterer lässt dem „Helden und Biedermann“ Pfau prompt ein sockelartiges Denkmal errichten – es steht heute noch dort, wo sich ehedem die Hauptschanze befand: etwa 600 Meter unterhalb des Schänzelturms in Richtung Forsthaus Heldenstein.

Nach der Gründung des Deutschen Kaiserreichs 1871 folgten, aus nationalistischem Eifer, weitere Denkmäler: Der Schänzelturm selbst wurde 1874 errichtet, 1895, ebenfalls auf der Ebene der ehemaligen Hauptschanze 1, das protzige Österreich-Denkmal sowie der schlichte Schwedenstein, der indes auf Ereignisse des Dreißigjährigen Kriegs verweist. Dass wir, mitten im Waldidyll, auf so blutgetränktem Terrain wandeln, bleibt schwer zu fassen.

Direkt am Wasser entlang: Weg am Triefenbach. | Foto: kai

Abstieg zur Triefenbachquelle

Nach Inspektion der Heldensteine an der Hauptschanze geht’s zurück zum Schänzelturm, dann mit der blau-gelben Marke weiter zum Benderplatz. Ein weiterer Ritterstein offeriert auf halbem Weg einen Abstecher zur Schanze Numero 3. Am Benderplatz angekommen, biegen wir links auf den Pfad der Naturfreunde (N) ein. Vom geschotterten Forstweg zweigt nach einem knappen Kilometer links ein schmaler Waldpfad ab, der uns hinunter zur Triefenbachquelle führt. Munter plätschert das Bächlein zwischen silbrig braunem Winterlaub. Ein Weg, teilweise mit alten Stufen versehen, führt direkt an seinem Ufer entlang – offensichtlich wollte hier jemand eine wildromantische Atmosphäre schaffen, wie man sie aus dem Karlstal bei Trippstadt kennt. Dem lokalen Wegzeichen 5 folgend, erreichen wir das Naturfreundehaus am Steigerkopf. Dort wechseln wir wieder auf den oberhalb des Triefenbachs verlaufenden Naturfreundepfad, der uns zurück zur Hütte am Hüttenbrunnen führt. Die Aussicht auf einen deftigen „Pfälzer Teller“ beschleunigt unseren Schritt ...

Info

Ausgangspunkt der „Schanzen-Tour“ ist der Wanderparkplatz an der K6 gegenüber der Edenkobener Hütte am Hüttenbrunnen. Der Weg nach Lolosruhe startet links von der Hütte. Die Tour ist rund 8 Kilometer lang, Rastplätze finden sich auf Lolosruhe, am Schänzelturm und am Benderplatz. Einkehrmöglichkeiten auf der Strecke: Naturfreundehaus am Steigerkopf (www.naturfreunde-edenkoben.de), Edenkobener Hütte am Hüttenbrunnen (www.huettenbrunnen.net). Das Forsthaus Heldenstein ist zurzeit nicht bewirtschaftet.

Leichte Variante: Auch auf Lolosruhe gibt es einen Wanderparkplatz. Wer sich den anstrengenden Aufstieg ersparen will, fährt also den Pass direkt an und wandert von dort aus bequem zum Schänzelturm und zu den Heldensteinen an der Hauptschanze. Diese Variante ist dann nur etwas über 3 Kilometer lang. Die Hütten kann man danach mit dem Auto anfahren.