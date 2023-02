Der Pfälzerwald bietet für Familien mit kleinen Kindern viele Strecken. Auch die Allerkleinsten können mit: Vier Wanderwege, die für einen Ausflug mit geländegängigen Kinderwagen geeignet sind.

Bei Pleisweiler-Oberhofen in der Südpfalz führt der kleine Nonnensuselweg (sieben Kilometer, 120 Höhenmeter) durch den Ort, die Weinberge und dann in den Wald hinein. Los geht es mit einem moderaten Aufstieg durch die offene Landschaft. Im Sommer sollte man also an einen entsprechenden Hitzeschutz denken und im Herbst die Tüten für das Sammeln von Kastanien im Wald nicht vergessen. Spannung verspricht der Abstecher zum Gelände der ehemaligen Satellitenstation, der von der regulären Runde an einer markanten Weggabelung abgeht. Die Anlage erinnert an einen großen Golfball, der mitten im Wald liegt. Der Anschein des „lost place“, der nicht betreten werden kann, trügt allerdings, denn die Station wurde Mitte 2022 an eine Neustadter Firma verkauft, die sie wieder in Schuss bringen will. Start und Ziel des kleinen Nonnensuselweg ist beim Parkplatz am Ortseingang. Eine Einkehrmöglichkeit auf der Strecke gibt es nicht. Aber in Pleisweiler-Oberhofen, durch das man dann noch schlendert, und in den umliegenden Ortschaften der Südpfalz gibt es viel Gastronomie.

Die ehemalige Satellitenstation im Wald bei Pleisweiler-Oberhofen. Ein Abstecher vom kleinen Nonnensuselweg führt dorthin. Foto: bja

Zur Pfälzerwaldhütte

Bei Eußerthal geht es auf einer ganz einfachen Strecke, bei der man am Ende des Tages doch neun Kilometer (120 Höhenmeter) erlaufen hat, zur Böchinger Hütte und zurück. Für die Tour, die mit Kinderwagen, Lauf- und Fahrrad oder Bollerwagen in Angriff genommen werden kann, eignet sich besonders der Sonntag. Denn nur dann ist die Hütte, die neben der Pfälzer Urigkeit auch mit einem großen Spielplatz besticht, geöffnet. Man ist überwiegend auf einem asphaltierten Weg, aber dennoch im Wald unterwegs. Vom Parkplatz beim Birkenthaler Hof am Ortsausgang von Eußerthal ist der Weg zur Hütte direkt ausgeschildert. Mit Kinderwagen nutzt man am besten den asphaltierten Weg rechts des Hofs (auf „Birkentalstraße“ orientieren). So kommt man noch an der Fischzuchtanlage vorbei, bevor es in den Wald hineingeht. Lediglich das letzte Stück vor der Hütte verlangt vom Kinderwagen-Schieber etwas Muskelkraft. Zurück zum Startpunkt beim Wanderparkplatz von Eußerthal geht es dann wie gekommen – je nach Lust und Laune sind kleine Varianten gut machbar.

Die Böchinger Hütte bei Eußerthal ist in der Regel sonntags geöffnet. Foto: bja

An den Auerochsen vorbei

Zwei Einkehrmöglichkeiten auf knapp fünf Kilometern (120 Höhenmeter) bietet der Auerochsenweg bei St. Martin. Die Tour ist nach eben diesen Tieren benannt und markiert, deren Weidegelände während des Waldspaziergangs umrundet wird. Wer mit Kinderwagen unterwegs ist, muss vor allem beim Einstieg bei der Grillhütte St. Martin kurze Tragepassagen in Kauf nehmen, weshalb man mindestens zu zweit unterwegs sein sollte. Dann und wann lässt zudem die Markierung zu wünschen übrig, weshalb zusätzliches Kartenmaterial hilfreich ist. Außer den Ochsen und zwei familienfreundlichen Einkehrmöglichkeiten sorgen der Sandwiesenweiher samt Barfußpfad für Begeisterung beim Wandernachwuchs.

Die Namensgeber der Auerochsen-Tour. Archivfoto: Mehn

Kinderwagen-Strecke verbindet zwei Hütten

Eigens als Kinderwagenstrecke (fünf Kilometer, 100 Höhenmeter) ausgeschildert ist ein Wegabschnitt durch den Wald im Edenkobener Tal. Der Einstieg ist bei der Edenkobener Hütte, auch Hüttenbrunnen genannt, am Waldparkplatz. Von dort aus ist die Nellohütte ausgeschildert und man folgt einfach dem breiten Waldweg. Dieser steigt moderat aber stetig an. Dem Kinderwagen-Schieber wird schon etwas abverlangt, aber bereits nach einem Kilometer ist der Kohlplatz erreicht. An dieser zentralen Waldlichtung gibt es nun zwei Möglichkeiten: Entweder weiter auf der kinderwagenfreundlichen Variante, die rund 1,5 Kilometer auf einem leicht abfallenden Weg bis zur Hütte führt. Oder man entscheidet sich für den kürzeren, aber deutlich abenteuerlichen Abstieg zur Hütte, der ebenfalls ab dem Kohlplatz ausgeschildert ist. Trittsicherheit ist auf dem wurzeligen Pfad Voraussetzung und ein Wanderstock erleichtert die Kraxelei, die für Kinder ein kleines Abenteuer ist.

Zum Nachwandern

Kleiner Nonnensuselweg in Pleisweiler-Oberhofen: www.outdooractive.com

RHEINPFALZ-Artikel von Judith Hörle zur Satellitenstation

Zur Böchinger Hütte: www.boechingerhuette.de

Auerochsenweg St. Martin: www.outdooractive.com

Grillhütte St. Martin: www.grillhuette-pfalz.de

Haus an den Fichten: www.haus-an-den-fichten.de

Nellohütte: nello-huette.de

Edenkobener Hütte/Hüttenbrunnen: huettenbrunnen.net

Öffnungszeiten der Hütten bitte aktuell prüfen.

Aktuelles rund um den Pfälzerwald: rheinpfalz.de/pfälzerwald.