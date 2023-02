Ehrenamtliche Arbeit ist wichtig. Das wird stets betont. Wenn das stimmt, darf den Vereinen das Leben nicht so schwer gemacht werden.

Dass die Helfer im Pfälzerwaldverein (PWV), die teils über zwölf Stunden pro Tag in den Hütten arbeiten, eine Aufwandsentschädigung bekommen, ist okay. Denn nebenbei tun sie ja noch viel mehr: Sie setzen sich in ihrer Freizeit ein, renovieren Hütten, erledigen Papierkram oder backen Kuchen. Aber dass die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV) 30.000 Euro Sozialabgaben vom PWV Hauenstein verlangt, ist nicht okay: Das Geld braucht der Verein für andere Dinge. Man sollte bedenken, dass mit der Arbeit in den Hütten eine Tradition erhalten wird, ein Weltkulturerbe. Das sollte unterstützt, nicht erschwert werden. Ein Gerichtsprozess kostet Zeit, Geld und Nerven. Es kann nicht sein, dass eine Bundesbehörde es dem Ehrenamt so schwer macht. Denn es geht anders: Es sind keine Fälle bekannt, bei denen die DRV Rheinland-Pfalz Forderungen gestellt hat.