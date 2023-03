Eine ebene und befestigte Strecke von fünf Kilometern, die Wandersleut’, die nicht so gut zu Fuß sind, ganz einfach erkunden können: Der Blücher-Rundweg eignet sich für Menschen mit Handicap, nach Krankheiten, für einen Spaziergang mit Kinderwagen oder als Gassi-Runde mit dem Hund.

Der Blücher-Rundweg wurde als besonders barrierefreie Strecke zertifiziert und ist nach dem Biblischen Weinpfad (2,5 Kilometer) nun die zweite Runde bei Kirrweiler, die diese Auszeichnung trägt. Los geht es beim Edelhof, bei dem die Markierung des Blücher-Rundwegs direkt zu sehen ist. Sie führt bald aus dem Ort hinaus und in die Weinberge hinein. Man überquert die A65 und genau die ist das Manko der Tour: Die Geräuschkulisse der Autobahn begleitet einen fast die ganze Zeit über. In den Weinbergen schweift der Blick auf den Pfälzerwald und bei entsprechender Witterung sind das Hambacher Schloss und die Villa Ludwigshöhe zu sehen.

Viele Bänke sind entlang der Strecke aufgestellt

Das Kunstwerk liegt auf der Strecke. Foto: bja

Viele Bänke laden zur langen oder kurzen Rast ein und da man den Ort fast die ganze Zeit im Blick hat, kann man die Runde bei Bedarf auch abkürzen. Ein gefühlter Gegenpol zu der Idylle aus Wald und Weinberg ist die Geschichte des namensgebenden Gebhard Leberecht von Blücher (1742-1819), die auf zehn Infotafeln erzählt wird. Denn der General ist vor allem für sein kriegerisches Handeln unter Napoleon bekannt. Was das südpfälzische Kirrweiler mit dem Kämpfer aus der Schlacht von Waterloo zu tun hat, können die Ausflügler nachlesen – oder mittels QR-Code auf Englisch hören.

Dorfspaziergang rundet den Ausflug ab

An einer Weggabelung, an der die Markierung leider nicht direkt zu sehen ist, geht es nach rechts und in der Folge ein Stück an den Bahnschienen entlang. Erneut rechts läuft man wieder über eine Autobahnbrücke nach Kirrweiler zurück. Noch etwa einen Kilometer lang ist der Dorfspaziergang und führt unter anderem an der kleinen Dreifaltigkeitskapelle und dem Rathaus in der Dorfmitte vorbei. Über die Haupt- und Schlossstraße ist man schon bald wieder am Edelhof angekommen.

In Kürze

Der fünf Kilometer lange Blücher-Rundweg führt durch die Weinberge und den Ort Kirrweiler. Die gelbe Markierung zeigt den stilisierte Feldherren Blücher. Unterwegs gibt es keine Einkehrmöglichkeit, deshalb ein Rucksackvesper nicht vergessen. Schöne Picknickplätze gibt es genug. Bitte bei der Planung beachten, dass man überwiegend in der offenen Landschaft unterwegs ist und einen entsprechenden Sonnen- oder Regenschutz braucht.

Info

Beim Edelhof gibt es Parkmöglichkeiten. Wer öffentliche Verkehrsmittel nutzt, kann bei der Bushaltestelle „Altes Rathaus“ in die Runde einsteigen. Bitte an Kartenmaterial denken und sich rechtzeitig über die An- und Abreise, eventuelle Sperrungen auf der Strecke und so weiter informieren. Infos zum Blücher-Rundweg, einen Flyer zum Ausdrucken und den gpx-Track zum Nachwandern gibt es unter www.kirrweiler.de sowie vor Ort im I-Punkt.

