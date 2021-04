Freudige Nachrichten von Tanja Szewczenko: Leo & Luis sind da. Und die beiden neuen Erdenbürger haben sich bei Instagram gleich einmal vorgestellt.

Berlin (dpa) - Die Schauspielerin Tanja Szewczenko hat Zwillinge bekommen. „Hallo, wir sind Leo & Luis!“, schrieb die 43-Jährige auf Instagram zu zwei Fotos. Auf einem Bild ist eine winzige Babyhand zu sehen, das andere Foto zeigt einen kleinen Fuß.

Die Babys seien in der Nacht zum Mittwoch auf die Welt gekommen. „Ein bisschen zu früh ... aber wir waren einfach zu neugierig und wollten wissen, was hier draußen alles so los ist!“, heißt es weiter in dem Post, der aus der Perspektive der Neugeborenen geschrieben ist.

Aktuell seien die eineiigen Zwillingsbrüder noch auf der Intensivstation untergebracht. „Aber alle loben uns, weil wir uns so toll schlagen... wir atmen eigenständig und brauchen nur ein Wärmebett und keinen Brutkasten!“

Szewczenko spielte jahrelang in der RTL-Soap „Alles was zählt“. Die ehemalige Eiskunstläuferin und ihr Mann Norman Jeschke haben bereits eine Tochter. Die zehnjährige Jona nimmt dieses Jahr an der Tanzshow „Let's Dance - Kids“ teil.

