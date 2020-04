Anders als sein Zwillingsbruder hat er die Spanische Grippe und den Zweiten Weltkrieg überlebt – nun ist ein 100-jähriger US-Veteran an einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Philip Kahn sei vor einer Woche gestorben, sagte sein Enkel Warren Zysman dem US-Fernsehsender CNN. Die Zwillinge Philip und Samuel Kahn waren laut der Lokalzeitung „Newsday“ im Dezember 1919 zur Welt gekommen. Wenig später starb Samuel an der Spanischen Grippe, die damals in aller Welt grassierte. Zeitlebens habe sein Großvater eine zweite Pandemie befürchtet, sagte sein Enkel. „Geschichte wiederholt sich, 100 Jahre sind keine so lange Zeit'“, zitierte Zysman seinen Großvater.

Kahn: Krieg ist schrecklich

Kahn beteiligte sich laut „Newsday“ als Pilot am Zweiten Weltkrieg und kämpfte unter anderem in der Schlacht von Iwo Jima mit. Für seinen Einsatz wurde er mehrfach ausgezeichnet. Verklärt hat er den Krieg jedoch nicht. „Krieg ist schrecklich“, sagte Kahn „Newsday“ 2017 anlässlich seines 98. Geburtstags. In den letzten Tagen vor seinem Tod dachte Kahn immer wieder an seinen früh verstorbenen Zwillingsbruder, wie sein Enkel berichtete.

Kahn teilt sein Schicksal mit einer 96-jährigen Frau aus dem texanischen San Antonio. Sie starb am 14. April an Covid-19 und hatte durch die Spanische Grippe ihre ältere Schwester verloren. Die Spanische Grippe gilt als die tödlichste Pandemie der Neuzeit. Schätzungsweise 500 Millionen Menschen steckten sich an, 50 Millionen von ihnen starben.