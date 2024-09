Die Nachricht ging damals um die Welt - vor genau zwei Jahren starb die Queen. Die britische Regierung würdigt Elizabeth II. zum Todestag und gibt bekannt, wo künftig ein Denkmal an sie erinnern soll.

London (dpa) - Großbritannien will mit einem Denkmal an Königin Elizabeth II. (1926-2022) erinnern. Es soll in der Nähe des Londoner Buckingham-Palasts platziert werden - im St. James's Park, wie die britische Regierung zum zweiten Todestag bekanntgab.

Premierminister Keir Starmer würdigte das Vermächtnis der Queen. Ihr Dienst und ihre Hingabe für das Land würden niemals vergessen werden, teilte er der Nachrichtenagentur PA zufolge mit. Das nationale Denkmal werde im Herzen der Hauptstadt errichtet, damit bekomme jeder die Möglichkeit, die verstorbene Queen zu würdigen.

Die Monarchin war am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren gestorben, nach 70 Jahren auf dem Thron. Zu ihrem Staatsbegräbnis reisten Menschen aus der ganzen Welt an. Nach ihrem Tod übernahm ihr Sohn als König Charles III. den Thron.

Denkmal im Herzen Londons

Die Regierung und der Palast ernannten ein Komitee, das eine passende Hommage für Elizabeth II. ausarbeiten sollte. Der Ort sei zum einen wegen seiner Nähe zur Prachtstraße The Mall und dem Palast ausgewählt worden, schrieb PA. Die Royals zeigen sich auf der Straße zum Beispiel während einer jährlichen Parade zu Pferd oder in Kutschen.

Der Trauerzug mit dem Sarg der gestorbenen britischen Königin Elizabeth II. führte über die Prachtstraße The Mall. Foto: Zac Goodwin/dpa

Zum anderen gebe es eine sehr persönliche Verbindung zu Elizabeth - in der Nähe stünden Statuen ihrer Eltern. König George VI. war 1952 im Alter von 56 Jahren gestorben, ihre Mutter - auch als Queen Mum bekannt - im Jahr 2002 im Alter von 101 Jahren.

Wie das Denkmal für Elizabeth II. aussehen wird, steht noch nicht fest. Architekten, Künstler und Designer sollen aufgerufen werden, Entwürfe einzureichen. Das finale Design soll dann 2026 feststehen, in dem Jahr wäre Elizabeth 100 Jahre alt geworden. Der St. James' s Park liegt zwischen dem Regierungsviertel und dem Buckingham-Palast. Mit seinem Teich und seinen Pelikanen ist er auch bei Touristinnen und Touristen beliebt.