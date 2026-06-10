Ein Linien- und ein Reisebus stoßen in Oberbayern zusammen, mehrere Rettungshubschrauber sind im Einsatz. Die Polizei macht erste Angaben zum Ausmaß des Unfalls.

Hebertshausen (dpa) - Nach dem Zusammenstoß von zwei Bussen in Oberbayern geht die Polizei von einer zweistelligen Zahl an Verletzten aus. Das sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Details zur Zahl der Verletzten und zum Gesundheitszustand wollte der Sprecher nicht nennen. Unter den Verletzten waren ersten Angaben zufolge auch mehrere Schulkinder, die mittelschwer bis schwer verletzt wurden.

Wegen der Kollision eines Reisebusses mit einem Linienbus in Hebertshausen (Landkreis Dachau) waren laut Rettungskräften mehrere Hubschrauber, etwa 15 Rettungswagen und 8 Notärzte Einsatz.