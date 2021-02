Ein am Kirchturm baumelnder Vogel hat am Dienstag die Feuerwehr in Gelsenkirchen auf den Plan gerufen. Der Einsatz dauerte rund zwei Stunden. Das Tier, das schließlich in luftiger Höhe geborgen wurde, entpuppte sich als Taube. Der Vogel war wohl schon etwas länger tot, sagte ein Feuerwehrsprecher am Mittwoch. Passanten hatten den Notruf gewählt, weil das Tier – in einer Schnur verfangen – am Mauerwerk der Kirche hin und her baumelte. „Man konnte von unten meinen, dass es lebt“, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Auch der Blick durch das Fernglas habe nichts Genaueres über den Zustand des Vogels erkennen lassen. Zunächst rückten Feuerwehrleute mit einer Drehleiter zur Kirche Sankt Ludgerus im Gelsenkirchener Stadtteil Buer aus. Dann kamen Höhenretter dazu, die bis in die Turmspitze hinaufstiegen. Einer von ihnen kletterte abgesichert auf das Geländer und barg das bereits tote Tier. „Schöner wäre es gewesen, wir hätten Leben retten können“, sagte der Feuerwehrsprecher. Solche Einsätze seien aber auch eine gute Übung für seltene Notfälle.