Panorama Zwei Tote nach Schüssen in Sachsen - Polizei ermittelt

Tote nach Schüssen in Sachsen
In Sachsen sind zwei Leichen und ein Schwerverletzter im Bereich eines Mehrfamilienhauses gefunden worden.

Blutige Tat im sächsischen Neustadt: Nach Schüssen in einem Mehrfamilienhaus findet die Polizei zwei Tote und einen Schwerverletzten. Nun wird wegen eines mutmaßlichen Tötungsdelikts ermittelt.

Neustadt (dpa) - Nach Schüssen in einem Wohnhaus im sächsischen Neustadt hat die Polizei zwei Tote und eine Schwerverletzte entdeckt. Inzwischen ermitteln die Staatsanwaltschaft Dresden und die Polizeidirektion Dresden wegen eines mutmaßlichen Tötungsdelikts. Die genauen Hintergründe der Tat in der Sächsischen Schweiz sind noch unklar, wie ein Polizeisprecher sagte.

Am Dienstagmittag waren demnach Hinweise auf Schüsse per Notruf eingegangen. Die Polizei ordnete dies den Angaben zufolge als lebensbedrohliche Einsatzlage ein.

Nach Angaben der Ermittler handelt es sich bei den Toten um eine 48-jährige Frau und einen 54-jährigen Mann. Die schwer verletzte 49-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei: Schütze wohl unter den Opfern

Es herrsche keinerlei Gefahr für die Bevölkerung, weil es keine Hinweise auf einen flüchtenden Täter gebe, hieß es weiter. «Es ist davon auszugehen, dass sich der Schütze unter den drei Opfern befindet», sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage.

Die drei Personen wurden in dem Haus aufgefunden. Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es dort zu einer Auseinandersetzung, bei der eine Schusswaffe eingesetzt wurde. Die Waffe wurde sichergestellt. Die Mordkommission der Polizeidirektion Dresden ermittelt.

Angaben zur Identität der Toten wurden nicht gemacht. Die Hintergründe der Tat sind weiterhin unklar. Auch zu den Beziehungen zwischen den drei Beteiligten äußerten sich die Ermittler zunächst nicht.

Tote nach Schüssen in Sachsen
Am Dienstagmittag waren Hinweise auf Schüsse per Notruf eingegangen. Die Polizei ordnete dies den Angaben zufolge als lebensbedrohliche Einsatzlage ein.
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Viele Fragen sind noch offen.
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