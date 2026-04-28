Panorama Zwei Tote nach Schüssen in Sachsen

Tote nach Schüssen in Sachsen
In Sachsen sind zwei Leichen und ein Schwerverletzter im Bereich eines Mehrfamilienhauses gefunden worden.

Blutige Tat im sächsischen Neustadt: Nach Schüssen im Bereich eines Mehrfamilienhauses findet die Polizei zwei Tote und einen Schwerverletzten. Der Schütze ist wohl unter den Opfern.

Neustadt (dpa) - Nach Schüssen im Bereich eines Mehrfamilienhauses im sächsischen Neustadt hat die Polizei zwei Tote und einen Schwerverletzten entdeckt. Die Hintergründe der Tat in der Sächsischen Schweiz sind noch unklar, wie ein Polizeisprecher sagte.

Am Dienstagmittag waren demnach Hinweise auf Schüsse per Notruf eingegangen. Die Polizei ordnete dies den Angaben zufolge als lebensbedrohliche Einsatzlage ein.

Polizei: Schütze wohl unter den Opfern

Es herrsche keinerlei Gefahr für die Bevölkerung, weil es keine Hinweise auf einen flüchtenden Täter gebe, hieß es weiter. «Es ist davon auszugehen, dass sich der Schütze unter den drei Opfern befindet», sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Die Einsatzkräfte seien mit einem großen Aufgebot am Tatort und sicherten unter anderem Spuren.

Angaben zur Identität der Toten wurden nicht gemacht. Die schwer verletzte Person wurde in ein Krankenhaus gebracht. Auch zum Alter, Geschlecht oder Herkunft äußerten sich die Ermittler zu diesem Zeitpunkt nicht. Unklar ist derzeit auch, ob sich die drei Menschen untereinander kannten.

Tote nach Schüssen in Sachsen
Am Dienstagmittag waren Hinweise auf Schüsse per Notruf eingegangen. Die Polizei ordnete dies den Angaben zufolge als lebensbedrohliche Einsatzlage ein.
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