Nach einem eskalierten Streit zwischen drei Männern in Billstedt, sind zwei von ihnen tot aufgefunden worden. Nun hat sich der mutmaßliche Täter gestellt.

Hamburg (dpa) - Einen Tag nach dem Messerangriff mit zwei Toten in Hamburg hat sich der mutmaßliche Täter gestellt. Der 32 Jahre alte Mann sei am Vormittag zum Polizeikommissariat 42 in Billstedt gekommen und daraufhin vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen werde er ins Untersuchungsgefängnis gebracht.

Der 32-Jährige soll seinen 61 Jahre alten Vater und seinen 58 Jahre alten Onkel gestern erstochen haben. Bisherigen Erkenntnissen des Landeskriminalamts und der Staatsanwaltschaft zufolge war es vor einem Haus in einer Wohnstraße im Stadtteil Billstedt zu einem Streit zwischen den drei Männern gekommen. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 32-Jährige dann auf die beiden anderen eingestochen haben und geflüchtet sein.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehr als zwei Dutzend Streifenwagen und Motorrädern sowie einem Polizeihubschrauber habe kein Ergebnis gebracht. Im Zuge der weiteren Ermittlungen seien auf Anordnung der Staatsanwaltschaft dann noch am gestrigen Abend zwei Wohnungen in den Stadtteilen Lohbrügge und Horn durchsucht worden.