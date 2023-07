Nach einem fast zweitägigen Einsatz ist eine verletzte Höhlenkletterin in Norditalien gerettet worden. Die 31-Jährige war am Sonntag bei einer Exkursion in etwa 150 Metern Tiefe abgestürzt und hatte sich am Bein verletzt. Am Dienstagnachmittag erreichten die Rettungsteams mit der auf eine Trage gebundenen Frau den Ausgang der Höhle. Ein Helikopter flog die Frau in ein Krankenhaus, wie die italienische Berg- und Höhlenrettung CNSAS twitterte.

Die aufwendige Rettungsaktion lief seit Sonntag in dem Höhlenlabyrinth von Bueno Fonteno in der Lombardei unweit des Gardasees. Sie erinnerte an die Befreiung eines Forschers aus der bayerischen Riesending-Schachthöhle 2014 oder die Rettung von zwölf Jugendfußballern und deren Trainer aus einer überfluteten Höhle in Thailand 2018. Und auch diesmal gab es ein Happy End.

Die verletzte Frau befindet sich italienischen Medienberichten zufolge in einem stabilen Zustand. Sie war am Sonntagnachmittag mit vier Partnern in die Höhle eingestiegen. In dem erst vor wenigen Jahren entdeckten unterirdischen Labyrinth wollte die Gruppe eine neue Route erkunden. In rund 150 Metern Tiefe löste sich offenbar eine Sicherung, die Frau stürzte eineinhalb Meter ab und schlug mit dem Bein hart gegen eine Felswand. Ein Weiterklettern war unmöglich, zwei Partner holten Hilfe.