Dunkle Stunden in Ludwigsburg: In der baden-württembergischen Stadt ist zweimal kurz hintereinander der Strom ausgefallen. Betroffen war in beiden Fällen der gleiche Stadtteil.

Ludwigsburg (dpa) - Im baden-württembergischen Ludwigsburg ist zwei Mal kurz hintereinander der Strom ausgefallen. Nach Auskunft eines Polizeisprechers vom Mittwoch begann der erste Stromausfall am Dienstagnachmittag gegen 17.30 Uhr und dauerte etwas mehr als zwei Stunden. Die Ursache hierfür war noch unklar.

Der zweite Stromausfall folgte am Mittwochmorgen und dauerte von 4.10 Uhr bis 6.30 Uhr. Grund war laut dem Polizeisprecher vermutlich ein Defekt in einer Trafostation. Die beiden Stromausfälle betrafen den Ludwigsburger Stadtteil Oßweil. Dort leben laut Homepage der Stadt rund 10.800 Menschen. Wie viele Haushalte tatsächlich betroffen waren, war dem Polizeisprecher nicht bekannt.