Der mutmaßliche Täter ist ein 39-jähriger Mann. Auf einem Schulhof in Berlin attackierte er zwei Mädchen mit einem Messer und verletzte sie schwer.

Berlin (dpa) - Nach dem Angriff auf zwei Schulmädchen in Berlin-Neukölln ist ein 39-jähriger Mann als mutmaßlicher Täter festgenommen worden. Er soll die sieben und acht Jahre alten Mädchen auf einem Schulhof mit einem Messer schwer verletzt haben, sagte eine Polizeisprecherin.

Ob er die Mädchen kannte, werde noch ermittelt, so die Sprecherin. Die Zeitung «B.Z.» berichtete, der Verdächtige soll in keiner Beziehung zu seinen Opfern gestanden haben. Ein Mädchen ist demnach lebensgefährlich verletzt. Beide werden im Krankenhaus behandelt.



Der Verdächtige hatte nach Angaben der Senatsverwaltung für Bildung keine Komplizen. «Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass es sich um einen Einzeltäter handelt», sagte eine Sprecherin von Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) nach einem Besuch am Tatort. Es werde nicht von einer politisch oder religiös motivierten Tat ausgegangen.