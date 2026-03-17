In einem Bistro fallen Schüsse. Zwei Menschen erliegen noch vor Ort ihren Verletzungen. Was ist bekannt?

Raunheim (dpa) - In einem Lokal in Raunheim nahe dem Frankfurter Flughafen sind zwei Menschen erschossen worden. Dies teilte die Polizei am Morgen mit. Nach ersten Erkenntnissen soll eine bewaffnete Person gegen 3.45 Uhr das Bistro betreten und auf die zwei Menschen geschossen haben. Beide seien noch vor Ort ihren Verletzungen erlegen.

Der Täter floh nach Polizeiangaben. Nach ihm werde gefahndet. Der Bereich um das Bistro sei weiträumig gesperrt. Die Fahndung nach dem Schützen laufe mit einem großen Polizeiaufgebot. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz.

Die Hintergründe der tödlichen Schüsse sind nach Angaben eines Polizeisprechers noch völlig unklar.