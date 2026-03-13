Der Bereich unmittelbar am Trevi-Brunnen kostet seit Februar Eintritt. Die Maßnahme zeigt Wirkung: Der Besucherandrang sinkt deutlich – und Rom nimmt Millionen ein.

Die gute Nachricht für Rom-Besucher: Der Trevi-Brunnen kann weiterhin gratis besichtigt werden. Kostenpflichtig ist seit Anfang Februar nur noch der abgesenkte, treppenartige Bereich direkt am berühmten spätbarocken Wasserspiel. Die Piazza im Herzen der Altstadt mit ihren Gelaterien, Cafés und Souvenirläden bleibt frei zugänglich – der Blick auf den Brunnen inklusive.

Ohne Ticket geht allerdings nicht mehr das Selfie direkt am Brunnenrand oder der Rückwärtswurf einer Münze ins Wasser. Der Legende nach garantiert dieser Wurf, dass Besucher in die Ewige Stadt zurückkehren.

Deutlich weniger Besucher

Die Einführung eines Eintritts von zwei Euro für den Nahbereich hatte in Rom für Diskussionen gesorgt. Bürgermeister Roberto Gualtieri begründete die Maßnahme mit dem täglichen Chaos rund um die Piazza di Trevi, das durch den Touristenandrang entstanden sei. Die ersten Zahlen sprechen für die Maßnahme.

Während sich im vergangenen Jahr noch fast eine Million Menschen pro Monat vor dem Brunnen drängten, waren es im Februar – dem ersten Monat mit Eintritt – rund 217.500 zahlende Besucher. Nicht eingerechnet sind dabei Römerinnen und Römer, die keinen Eintritt bezahlen müssen, sowie Touristen, die den Brunnen nur aus etwas Entfernung betrachten.

Nach Angaben der Stadtverwaltung ist die Entlastung deutlich spürbar. Die Zahlen zeigten, dass sich der Schutz eines außergewöhnlichen Kulturguts mit touristischer Nutzung vereinbaren lasse. Und für die chronisch klamme Stadt gibt es eine neue Einnahmequelle.

Geldregen für Rom

Allein im Februar flossen rund 435.000 Euro aus Eintrittsgeldern in die Stadtkasse. Auf das Jahr gerechnet erwartet die Stadt sechs Millionen Euro. Hinzu kommen weiterhin die Münzen, die Besucher in den Brunnen werfen und die jede Nacht von Mitarbeitern der Stadtreinigung aus dem Wasser geholt werden.

Ähnliche Versuche, den Massentourismus zu steuern, gab es bereits früher. Für den Besuch des Pantheons wurde im Juli 2023 ein Eintritt von fünf Euro eingeführt. Im Inneren ist es seither weniger gedrängt, dafür bilden sich davor häufig lange Schlangen.

Beim Trevi-Brunnen ist das bislang weitgehend ausgeblieben. Die beiden Monumente sind allerdings kaum vergleichbar: Die Fontana di Trevi lässt sich auch vom kostenlosen Bereich der Piazza aus gut betrachten – das Pantheon dagegen sollte man auch von innen gesehen haben.