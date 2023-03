Der Internationale Frauentag ist in Berlin und in diesem Jahr erstmals auch in Mecklenburg-Vorpommern gesetzlicher Feiertag. Offenbar fühlt man sich dort bei freien Tagen zu kurz gekommen. Auch sonst ist der 8. März im Osten Deutschlands immer noch heilig. Insofern ist es dort besonders fragwürdig, wenn Verdi ausgerechnet die Kindertagesstätten bestreiken lässt. Denn man kann es drehen und wenden, wie man will: Nach wie vor werden die Jüngsten in Notfällen meist von ihren Müttern betreut. Oder von den Großmüttern.

Da ist es für diese – und natürlich auch für Väter und Großväter – eine gute Nachricht, dass der Zoo in Dresden am Streiktag die Eintrittspreise senkt. „Aufgrund des angekündigten Warnstreiks lädt der Zoo Dresden alle Kinder zu einem ermäßigten Besuch bei Elefant, Giraffe und Pinguin ein“, teilte Direktor Karl-Heinz Ukena mit. Ein statt acht Euro zahlen dann alle Kitakinder ab drei Jahren.

Einen Haken hat die Aktion allerdings. Das Wetter in der sächsischen Landeshauptstadt soll am Mittwoch nur so lala sein. Problematischer ist freilich, dass die Frauen und Männer der Verkehrsbetriebe auch die Arbeit niederlegen wollen. Unter Umständen ist es also gar nicht so einfach, zum Dresdner Zoo zu kommen.