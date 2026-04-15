Platzmangel im Bundesarchiv: Aktenberge türmen sich, zusätzliche Räume werden angemietet – während die Digitalisierung ein Projekt für die kommenden Generationen bleibt.

Eine Ecke im Wohnzimmer sieht noch leer aus? Oder fehlt vielleicht das gewisse Etwas für den Einrichtungsstil? Wie wäre es denn mit Regalen vollgepackt mit Aktenordnern? Ein echter Hingucker – sofern man ein wenig Platz und eine große Vorliebe für Bürokratie hat.

Beim Bundesarchiv ist das keine scherzhafte Überlegung, es kommt der Realität erschreckend nahe. Denn das Archiv platzt inzwischen aus allen Nähten. Der Standort Koblenz beherbergt wichtige Zeitzeugnisse der Nation, darunter Akten, Fotos, Filme und Unterlagen des Bundes, der DDR, der NSDAP und der Stasi. Angesichts der stetig wachsenden Papierberge wird man dort zunehmend kreativ und mietet zusätzliche private Räume an. Doch das ist bestenfalls eine Übergangslösung: teuer und oft ungeeignet für den Erhalt der Dokumente.

Digitalisierung würde über 150 Jahre dauern

Man könnte sich fragen: Warum werden die Lagerflächen nicht einfach erweitert? Ein naheliegender Gedanke, den auch Michael Hollmann, Präsident des Bundesarchivs, teilt. Ein Anbau wäre schließlich günstiger als das Anmieten von zusätzlichen Räumen. Der erste Antrag für eine Erweiterung wurde schon 2012 eingereicht – seitdem tut sich allerdings nichts.

Die nächste naheliegende Lösung, die einem in den Sinn kommt: Digitalisierung. Doch die Realität holt diese schöne Idee schneller ein, als man „Bundesverwaltung“ sagen kann. Denn jedes Jahr kommen neue Papiersätze von Kanzleramt und Ministerien hinzu – mehrere Kilometer an Aktenbergen. Laut Hollmann würde die Digitalisierung unter derzeitigen Bedingungen über 150 Jahre dauern. Also können sich wohl die nächsten Generationen mit diesem Projekt befassen.

Akten als „identitätsstiftende Kultur“

Es gibt Unterlagen, die einfach zu digitalisieren wären. Und dann gibt es Dokumente, bei denen das Original unverzichtbar bleibt – wie der Nachlass von Thomas Mann oder Gemälde von Albrecht Dürer zum Beispiel. Bleibt die Frage, warum überhaupt Jahr für Jahr riesige Papierberge ins Archiv wandern, statt endlich stärker auf digitale Arbeitsweisen umzustellen. Dass das Land an seinen Aktenordnern hängt, scheint Tradition zu sein.

Man könnte fast meinen, die Akten selbst seien längst Teil unserer „identitätsstiftenden Kultur“ geworden. Daher sollte es doch ein Leichtes sein, jemanden zu finden, der bereitwillig ein paar Aktenschränke in seinem Wohnzimmer aufstellt.